Trofeo Alta Lunigiana Oltre centoventi alunni pronti a misurarsi sul sintetico del Lunezia La manifestazione rientra nel progetto contro la prevenzione del bullismo

Mercoledì al Lunezia di Pontremoli prende il via la prima giornata del Trofeo Alta Lunigiana di calcio a 7, riservato alle rappresentative scolastiche degli istituti superiori dell’alta Lunigiana. Il trofeo, arrivato alla sua quinta edizione, va in onda con la piena collaborazione dalle tre istituzioni scolastiche presenti sul territorio, il Liceo Da Vinci diretto da Sonia Casaburo, l’Ist Pacinotti-Belmesseri di Lucia Baracchini e il Liceo Classico Vescovile di Pontremoli del preside sampdoriano Don Pietro Pratolongo.

Il Trofeo Alta Lunigiana quest’anno ha avuto particolare risonanza mediatica anche grazie al suo inserimento nel progetto della regione Toscana in materia di “sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo“ che interessa la fascia di età dagli 11 ai 19 anni, promosso dal comune di Pontremoli e accolto con grande entusiasmo dal professore Furio Dioguardi, capomacchina del Trofeo. Mercoledì il torneo vedrà la partecipazione di oltre centoventi alunni suddivisi in ben otto rappresentative scolastiche di cui quattro dell’Iis Pacinotti-Belmesseri (sedi di Bagnone, Pontremoli, Villafranca e Fivizzano), tre del Da Vinci (Pontremoli, Villafranca e Aulla) e una singola rappresentativa del liceo classico vescovile di Pontremoli.

Le partite saranno dirette da arbitri federali gentilmente concessi dalle federazioni sportive. Alcuni rumors dicono che il Pacinotti/Belmesseri di Pontremoli e il Da Vinci di Villafranca siano le grandi favorite alla vittoria finale per il calcio a 7, ma oltre a questo indubbiamente importante aspetto (le scuole hanno organizzato allenamenti specifici per prepararsi all’evento e i ragazzi non vedono l’ora di confrontarsi sul campo) conterà tantissimo l’aspetto sportivo e sociale dell’evento, grande occasione di confronto corretto fra ragazzi trasversalmente uniti dalla scuola dallo sport e dal territorio.

A rappresentare le singole selezioni ci saranno i docenti accompagnatori e referenti dell’area motoria: Lorenza Giovi, Federica Cassiani, Alessandro Bisciotti, Raffaella Lusiardi, Annalisa Arrighi, Anna Schievano, Geminiano Bertocchi, Lorenzo Pasquali, Edoardo Petriccioli.

La premiazione si avvarrà della presenza dell’amministrazione comunale di Pontremoli, dei dirigenti scolastici e delle autorità sportive, fra le quali è doveroso citare il Panhatlon Pontremoli nella persona del presidente Aldo Angelini che ha offerto le bellissime coppe che di anno in anno passeranno fra le singole scuole vincitrici.