Trofeo Oro in Euro Parata di campionesse. Montignoso capitale mondiale del pedale

La squadra vincitrice del Tour de France, Canyon Sram Germany, e quella vincitrice del Giro d’Italia, Uae Adq, hanno confermato la propria adesione al 13° Trofeo Oro In Euro, competizione di ciclismo femminile che si sta guadagnando una posizione di sempre maggior prestigio nel calendario internazionale. Sono queste alcune delle gustose anticipazioni riguardanti quella che è diventata ormai una delle migliori gare Elite europee grazie alla sapiente organizzazione di Asd Montignoso Ciclismo in stretta collaborazione con le gioiellerie Oro in Euro diffuse in tutta Italia.

A fine dicembre sono già 25 i team iscritti di cui ben 19 stranieri che rappresentano ben 12 Paesi in tutto il mondo. Tra questi figurano altre formidabili formazioni World Tour come Fenix Deceuninck (Olanda), Human Powered Health (USA), Uno X Mobiity (Danimarca), Roland (Svizzera) e Liv Jayco Alula Jayco (Australia) affiancate da 4 team Professional: Cofidis (Francia), Laboral Kutxa (Spagna), Wokerwessel (Olanda) e Winspace Orange Seal (Francia). A Montignoso, per la gara del prossimo 9 marzo, tornerà anche la nazionale statunitense vincitrice delle Olimpiadi di Parigi e ci saranno 13 team Continental. Le formazioni italiane sono 6: Top Girls Fassa Bortolo, Born to Win Ziraf Btc, Isolmant Premac Vittoria, Aromitalia Vaiano, Mendelspeck e BePink. Le altre squadre straniere: Dunka Praha (Repubblica Ceca), DD Group Multum (Belgio), Wv Schjindel (Olanda), KDM Pack (Belgio), Embrace the World (Germania), TKK Pacific Nestlè (Polonia) e Saint Kilda Melborne (Australia).

Al via non poteva mancare la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, vincitrice dell’ultima edizione e poi affermatasi al giro delle Fiandre e al giro d’Italia prima di classificarsi terza al mondiale di Zurigo. La Longo Borghini è riuscita nell’impresa di vincere due edizioni del Trofeo Oro In Euro nel 2012 e 2024, “doppietta“ di cui è stata capace anche Sofia Bertizzolo nel 2016 e 2022. Tra le altre vincitrici ricordiamo Marta Bastianelli (campionessa del mondo di Stoccarda 2007), Arianna Fidanza, Rachele Barbieri, Gaia Realini e la forte atleta cubana Arlenis Sierra. Tantissime campionesse saranno al via anche quest’anno complice la strategica vicinanza con le Strade Bianche. Il percorso della corsa montignosina rimarrà quello ormai storico e particolarmente apprezzato dalle atlete nel quale i primi 80 chilometri di pianura preparano le due scalate della Fortezza Aghinolfi, dove di solito la gara inizia ad entrare nel vivo, per un totale di 106 km.