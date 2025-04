"Tutto falso, lasciatemi in pace". Raffaeli difende l’ex allenatrice

È la più piccola di tutte, ma le avversarie hanno già scoperto sulla propria pelle che dentro quel corpo minuto si nasconde una leonessa. Ieri Sofia Raffaeli ha deciso di mettere un punto fermo alle voce scatenate dalle intercettazioni a disposizione della Procura di Monza che indaga sui presunti maltrattamenti e abusi denunciati dalle ex azzurre della ritmica Anna Basta e Nina Corradini.

Negli ultimi giorni era emerso che in una conversazione telefonica del 17 novembre 2022, la vice dell’ex dt Emanuele Maccarani, Olga Tishina, era stata intercettata mentre raccontava a un’altra allenatrice che la Raffaeli sarebbe stata "costretta a spogliarsi per un errore" quando era allenata da Julieta Cantaluppi a Fabriano. La Cantaluppi ora allena Israele, ma ieri Sofia Raffaeli ha voluto smentire categoricamente il contenuto delle intercettazioni: "Tutte le cose che ho letto in questi giorni non sono assolutamente vere. Il rapporto tra me e Julieta (Cantaluppi, ndr) è sempre stato speciale. Non usate il mio nome e quello di Fabriano per coinvolgerci in cose che non ci riguardano. Lasciatemi fare ginnastica in pace", ha dichiarato la campionessa marchigian all’ANSA.

"Adesso sono concentrata sulla Coppa del Mondo di Sofia e spero di vedere qualche articolo sui giornali che parla di questa gara".

Da lunedì, al di là delle indagini della giustizia ordinaria che proseguono (il gip di Monza ha chiesto l’imputazione coatta per Maccarani e nel contempo l’archiviazione per Tishina), sulla vicenda indaga anche la procura generale dello sport presso il Coni, guidata dal prefetto Ugo Taucer.

Come preannunciato dal presidente del Coni Giovanni Malagò, sulle intercettazioni telefoniche tra l’attuale presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e l’ex numero uno federale, Gherardo Tecchi, è aperta una “dinamica“ con un’inchiesta della procura generale.

d. r.