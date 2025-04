Ultima sfida per Mu Number8: playoff in bilico contro Valdarno

Ultimo atto della stagione per la Mu Number8 che questo pomeriggio (ore 17.45) va a San Giovanni per fare visita al Valdarno, nella gara valida per la 15ª e ultima giornata della regular season del campionato interregionale di Serie B femminile di basket. Negli ultimi 40 minuti le bianconere allenate da coach Fabrizio Sturlese (nella foto) lottano ancora per l’ultimo posto della griglia playoff, riservata alle prime sei. In classifica le bianconere sono messe molto meglio delle aretine: dopo 29 partite sono ottave con 26 punti (13 vittorie, 14 sconfitte) mentre le avversarie sono 13esime con 12 punti (6 vittorie e 21 sconfitte) e con 1670 punti subiti, la loro difesa è la seconda peggiore del girone, mentre con 1393 punti realizzati, l’attacco è il terzo meno prolifico.

Le apuane sono messe meglio anche con i punti: 1501 realizzati e 1551 subiti, ma oltre a vincere, devono sperare che perdano anche Piombino e Terni (le due formazioni che in classifica precedono Massa di due lunghezze, a quota 28) perché arrivando a pari punti, scatta la classifica avulsa a tre (Massa, Terni e Piombino) che arriderebbe alle apuane che negli scontri diretti vantano 4 punti nei confronti delle umbre (59-68 e 53-54) e 2 nei confronti delle livornesi (56-68 e 62-49), mentre Piombino e Terni si sono spartite 2 punti a testa.

ma.mu.