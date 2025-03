Una Massese di forza . Salvo il sogno play off

Massese 2 Sporting Cecina 1

MASSESE: Cozzolino, Mapelli, Romiti, Brizzi, Andrei, Favret, Mariani, Costanzo (82’ Vignali), Buffa, Anich (46’ Bartolomei), Ferrara. A disp. Benassi, Bossini, Cerri, Lazzini, Nannipieri, Rami, Girelli. All. Pisciotta.

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini (69’ Moroni), Fiorini, Ghilli (58’ Lika), Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Skerma, El Falahi (77’ Di Tanto), Olivotto (71’ Fofana). A disp. Gliatta, Pozzobon, Nigiotti, Lorenzini, Giovannucci. All. Miano.

Arbitro: Arcoleo di Palermo; assistenti La Veneziana e Checchi di Viareggio.

Marcatori: 28’ Mapelli (M), 34’ Cionini (C), 44’ Buffa (M).

Note: spettatori 180; angoli 2-8; ammoniti Fiorentini, Brizzi, Mariani; recupero 2’ e 5’.

Massa – La Massese batte il Cecina e mantiene così accesa una flebile fiammella di poter entrare nei play off. E’ successo tutto in un primo tempo molto effervescente. La squadra apuana rischia di andar sotto già al 1’, come spesso le è accaduto: Diagne in area colpisce in pieno il palo. Al 15’ Cozzolino si oppone coi pugni ad una punizione di Fiorini ma a passare sono i locali alla prima occasione utile. Al 28’ è Mapelli, terzino goleador, a deviare in rete di testa una punizione laterale di Mariani.

Il vantaggio bianconero dura solo pochi minuti perché al 34’ Cionini, anche lui di testa, sorprende tutti sul primo palo intervenendo su un corner. Sempre da tiro dalla bandierina il Cecina colpisce un palo clamoroso con un’inzuccata di Diagne dopo un’uscita a vuoto di Cozzolino. Nel finale la Massese stringe i tempi. Al 42’ Ferrara si divora un gol calciando sul portiere ma al 44’ non sbaglia Buffa che, servito da Costanzo, salta un uomo e infila sul primo palo. Nella ripresa i padroni di casa sono bravi ad evitare ogni rischio. Solo al 93’ Cozzolino deve superarsi per salvare in angolo una punizione da distanza siderale di Fiorini.

Gianluca Bondielli