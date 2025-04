Unieuro Forlì: Vittoria Cruciale contro Fortitudo per i Playoff

La vittoria dell’Unieuro contro la Fortitudo ha permesso ai forlivesi di fare un importante passo avanti verso la qualificazione diretta ai playoff senza essere coinvolta negli spareggi dei play-in a cui accederanno le sei squadre dall’8° al 13° posto. Il passo avanti è stato importante ma non ancora matematico.

Oggi Forlì è quarta con 44 punti a -2 da Cantù terza (a -6 da Rimini, irraggiungibile), ma soprattutto a +2 sul terzetto a quota 42 formato da Verona, Rieti e Cividale e +4 sulla coppia Milano e Fortitudo che si trova a 40. Per avere certezze sulla qualificazione forlivese ai playoff bisognerà aspettare la partita di sabato sera contro Brindisi. Se l’Unieuro vincerà, l’accesso ai playoff dei romagnoli sarà matematico. E questo perché, anche in caso di successi di Milano e Fortitudo, i romagnoli sarebbero a +4 sull’ottava a una giornata dalla fine e quindi irraggiungibili.

Forlì sarebbe matematicamente ai playoff pur perdendo contro Brindisi a patto però di due sconfitte delle due squadre che oggi sarebbero condannate ai play-in: Milano e Fortitudo, entrambe in casa, rispettivamente contro Livorno e Rimini. Con queste due, è favorita in caso di parità: 2-0 su Milano e 1-1 con la Fortitudo, con cui però domenica ha ribaltato il -5 dell’andata vincendo di 9.

Se è vero che Forlì potrebbe vivere una serata complicata contro una Brindisi affamata di punti (ne ha 38) e di una buona posizione almeno nel play-in, potrà poi staccare il pass per uno dei primi sette posti domenica 27 aprile a Cento. Già, ma con quale classifica finirà la regular season? Il problema dell’Unieuro è che è penalizzata dagli scontri diretti contro tutte le inseguitrici: Verona, Rieti e Cividale. Ha lo 0-2 contro laziali e friulani e la differenza canestri negativa contro i veneti. Di conseguenza, portandosi dietro pochissimi punti (appena 2), se Forlì finisse agganciata finirebbe settima nella classifica avulsa.

A proposito, l’eventualità che manderebbe Forlì ai play-in è proprio una maxi parità a 5 o 6 squadre a quota 44, a causa degli scontri diretti. Ma Forlì dovrebbe fare 0/2 da qui a fine stagione.

Teoricamente, sabato sera potrebbe essere certa del quarto posto ma solo se dovesse battere Brindisi con contemporanea sconfitta di tutte le altre: Verona (che giocherà a Vigevano), Rieti (in casa contro Cremona) e Cividale (che affronterà in casa Cento). Difficile arrivare terzi: Cantù è alla portata (2 punti) ma Forlì ha gli scontri diretti sfavorevoli per un solo punto (-5 in casa, +4 in Brianza), dunque un eventuale sorpasso ci potrebbe essere solo se Forlì vincesse le ultime due e Cantù le perdesse entrambe, ad Avellino e in casa con Vigevano.

Ad ogni modo, sono in palio posizioni pesanti arrivare terzi darebbe diritto ai forlivesi di avere il vantaggio dell’eventuale bella in casa nei quarti e in semifinale. Mentre chiudere al quarto posto (o quinto) significherebbe godere di questa agevolazione solo nel primo turno. Terminare sesti o settimi non lo concederebbe mai.