Uno-due dell’Atletico Ascoli. La Civitanovese va al tappeto

ATLETICO 2 CIVITANOVESE 0

ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, Nonni, Feltrin (32’st D’Alessandro); Severini, Minicucci (21’st Ciabuschi), Vechiarello, Olivieri, Antoniazzi (39’st Cofini); Maio (39’st Scimia), Didio (14’st Valentino). A disp.: Lavorgna, Baraboglia, Antonucci, Clerici. All. Simone Seccardini

CIVITANOVESE (4-4-1-1): Raccichini; Mancini, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Visciano, Domizi (25’st Brunet), Franco (14’st Macarof); Capece (38’st Padovani); Bevilacqua. A disp.: Petrucci, Rossetti, Giandomenico, Damiani, Cappella, Pompili. All.: Stefano Senigagliesi

Arbitro: Carrisi di Padova

Reti: 4’pt Maio, 19’pt Didio.

Note. Spettatori 400 circa di cui 150 ospiti. Ammoniti: Vechiarello, Mancini e Visciano. Angoli 4a 2 per l’Atletico Ascoli. Recupero 0’ pt, 4’ st.

L’Atletico Ascoli torna alla vittoria dopo una striscia di due pareggi e tre sconfitte. Una vittoria mai in discussione contro una Civitanovese in grandi difficoltà. Mister Seccardini sceglie la coppia di ‘peso’ in avanti formata da Maio e Didio. Mister Senigagliesi rinuncia a Macarof e sceglie Franco. Partenza sprint dei padroni di casa che costruiscono quattro azioni da rete in rapida successione. Subito punizione di Maio sul primo palo, respinge il portiere Raccichini. È il preludio del gol: punizione di Minicucci dalla sinistra, stacco imperioso di testa di Maio e palla in rete. Attacca ancora l’Atletico e su una bella discesa di Minicucci, Didio colpisce a botta sicura, ma il portiere respinge d’istinto e sulla ribattuta Minicucci spara a lato. Passa un minuto e i bianconeri raddoppiano: cross di Maio e stavolta a staccare di testa è Didio che schiaccia in rete indisturbato. La Civitanovese sembra già alle corde.

L’Atletico Ascoli abbassa il baricentro e lascia il pallino del gioco agli ospiti, ma non rischia niente e continua a punzecchiare la difesa rossoblù con le incursioni di Antoniazzi e Severini. La ripresa si apre con un calcio di punizione di Capece su fallo di Vechiarello al limite dell’area. L’ex centrocampista dell’Ascoli colpisce la barriera e sulla ribattuta non riesce a concludere in porta. La Civitanovese accelera i ritmi nel tentativo di riaprire la gara, ma il portiere Pompei rimane inoperoso. Su un errore in disimpegno di Passalacqua, Minicucci ha il pallone per chiudere il match, ma Raccichini gli chiude lo specchio della porta e respinge in angolo. Ancora Raccichini compie parata-gol su conclusione al volo a botta sicura di Minicucci servito dallo scatenato Maio.

La Civitanovese prova a reagire con una bella incursione di Buonavoglia, respinta in angolo da un intervento in scivolata di Nonni. I tifosi rossoblù in Curva Nord cantano "Se non tirate voi, tiriamo noi" e questo rende bene l’idea delle difficoltà degli ospiti. Dall’altra parte il solito Maio mette l’ennesimo cross al bacio in mezzo e il neo entrato Ciabuschi si divora la terza rete. Nel recupero, bel cross di Buonavoglia e Brunet, tutto solo devia di testa sul fondo. È l’ultima azione di un match a senso unico che si chiude con la squadra ospite a rapporto sotto il settore ospite in piena contestazione.

Valerio Rosa