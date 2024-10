Vanessa Ferrari si ritira: “Orgogliosa della mia carriera. La ginnastica sarà sempre con me”

Brescia, 9 ottobre 2024 – Vanessa Ferrari dice basta. La regina della ginnastica artistica italiana ha annunciato il ritiro. L’occasione nella sua Brescia, durante un evento al PalAlgeco alla presenza anche del presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Vanessa Ferrari

Vanessa Ferrari: “È il momento di dire basta”

“È arrivato il momento di fermarmi – le parole di Vanessa Ferrari, 34 anni, in un’intervista rilasciata a Bresciaoggi –. L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così. Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire. Sono sicuramente orgogliosissima della mia carriera, di quello che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica e non si pensava affatto di arrivare fino a quel punto. Si capirà col tempo cosa accadrà, cosa potrò fare, servirà tempo per capirlo ma di certo ci sarà sempre la ginnastica nella mia vita”.

Palmares da leggenda

Una carriera ricca di successi, nonostante i tantissimi infortuni (è stata sottoposta a nove interventi chirurgici). La voglia di non arrendersi mai ha sempre caratterizzato l’attività agonistica di Vanessa Ferrari, diventata un simbolo dello sport italiano. Il suo palmares d’altronde parla chiaro: prima atleta azzurra a laurearsi campionessa mondiale di ginnastica artistica ad Aarhus (Danimarca) nel 2006, quattro titoli europei, sei Coppe del Mondo, 22 titoli italiani e 11 scudetti con la sua società Brixia. A portarla, però, nella leggenda è l’argento conquistato alle Olimpiadi di Tokyo. Ha preso parte a quattro edizioni dei giochi olimpici, prima ginnasta italiana a centrare tale impresa.