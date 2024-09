Vanoli Cremona. Eboua già trascinatore. Cavina ottimista: "C’è lo spirito giusto»

Si lavora già duro, durissimo in casa Vanoli Cremona dopo il test del fine settimana, con la sconfitta di misura a Verona in amichevole per 67-66. Prima uscita da capitano per Trevor Lacey, miglior marcatore con 13 punti Paul Eboua, confermato ma di proprietà di Olimpia Milano. "Una prima uscita che è servita per mettere insieme le poche cose fatte in ritiro dopo una settimana di grande intensità e questo ha pesato sulle gambe di chi ha lavorato meno questa estate" il primo commento di Demis Cavina. Massima fiducia quindi: "Questa è una squadra con grande energia e dovremo assolutamente usare queste amichevoli per sbagliare e trovare soluzioni ai nostri errori, ma l’importante è che ci sia questo spirito". La squadra ha lasciato il ritiro di Carisolo, e da ieri è di nuovo in città con allenamenti al PalaRadi aperti al pubblico. Si entra nella fase cruciale della preparazione ad un mese dal via del campionato di LBA 2024-2025, dove l’obiettivo sarà sempre la salvezza. Due gli appuntamenti settimanali. Mercoledì trasferta a Nuoro per il confronto con la Dinamo Sassari, ex squadra di coach Cavina. Sabato invece sarà sfida alla Pallacanestro Trieste al Castelfranco Veneto.

Alessandro Luigi Maggi