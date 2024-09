Varese sogna un’annata da campioni: "Un entusiasmo così neanche nella NHL"

L’estate volge verso la fine e, nonostante le temperature ancora alte, come da tradizione si riaprono i palazzetti e le piste da ghiaccio tornano ad accogliere i propri atleti. Nei giorni scorsi è partita ufficialmente la pre-season, tra allenamenti e gare amichevoli, che durerà fino al 21 settembre, data d’inizio del campionato di IhL (la seconda serie italiana). Grande entusiasmo in vista della nuova annata a Varese, che anche quest’anno è destinato ad essere il centro simbolo dell’hockey lombardo. Oltre 400 tifosi si sono presentati alla Acinque Ice Arena per assistere alla prima seduta tecnica dei Mastini. Un pubblico come sempre caloroso che, senza fare differenza tra allenamento e gara ufficiale, si è reso protagonista di cori di incoraggiamento e di una incredibile standing ovation finale.

Un’onda d’affetto usuale per chi frequenta l’ambiente giallonero da anni, ma che ha lasciato senza parole il neo coach di Varese Gaber Glavic. "Non ci posso credere, meglio che in Nhl", ha commentato il tecnico sloveno da quest’anno alla guida dei Mastini. Accanto a lui un orgoglioso presidente Carlo Bino, in curva lo striscione esposto dai tifosi: "Te lo grido con il cuore, dai Varese torna campione". Tanto entusiasmo che sottolinea fin da subito il chiaro e comune obiettivo di dirigenza, squadra e tifosi. Quest’anno Varese vuole tornare a vincere, dopo un’ultima stagione positiva ma priva di trofei e culminata con l’amara finale Scudetto persa 4-2 contro Pergine. Oltre all’importante ingresso di coach Glavic, il club lombardo ha rivoluzionato parte della squadra con otto nuovi acquisti. Su tutto gli arrivi dei i finlandesi William Makinen e Mikael Kuronen e soprattutto il ritorno del “mago“ Marco Franchini, top-scorer nel 2022 quando Varese piazzò la doppietta Campionato-Coppa Italia. In vista dell’esordio casalingo in IhL contro Dobbiaco, i Mastini hanno programmato, fra le amichevoli, quella Como (7 settembre).

Proprio i lariani, anche loro iscritti alla prossima IhL, hanno confermato per il quarto anno di fila il tecnico Massimo Da Rin. A differenza dei rivali varesini, Como partirà con ambizioni meno elevate ma allo stesso tempo molto chiare: entrare nuovamente nelle migliori otto conquistando così l’accesso ai play-off Scudetto e allo stesso tempo far crescere i propri giovani. Tra i nuovi innesti si registra il ritorno sul Lario dell’attaccante Tommaso Cordiano, che le scorse due stagioni ha vestito la maglia di Varese. Per Como l’esordio sarà contro i campioni in carica di Pergine e quattro giorni dopo ecco il derby con Varese.