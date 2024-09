Vecchie glorie in serie D. Da Ceravolo a Paloschi certezze in area di rigore. C’è l’eterno Ferreira Pinto

Il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, disputato lo scorso weekend, ha dato ufficialmente il via alla stagione dei dilettanti. Con meno di due settimane rimaste prima del calcio d’inizio, l’apertura del campionato si avvicina rapidamente. Le squadre lombarde sono già al lavoro, determinate a rafforzare i propri organici per affrontare al meglio la stagione e raggiungere i traguardi prefissati. Oltre a puntare sui giovani talenti provenienti dai vivai più prestigiosi, le formazioni stanno cercando di arricchire le proprie rose con giocatori di comprovata esperienza e qualità, capaci di fare la differenza sul piano tecnico ma anche per dare quella saggezza in più che in alcuni momenti è fondamentale per mantenere il gruppo concentrato e coeso.

Tra i colpi di mercato più rilevanti spicca l’ingaggio del bomber Fabio Ceravolo da parte della Pro Palazzolo, squadra del girone B di Serie D. Un vero e proprio lusso per la categoria, considerato il passato di Ceravolo, che dopo una stagione in Serie C con il Fiorenzuola, porta con sé l’esperienza di oltre 100 gol tra i professionisti e una carriera che lo ha visto brillare in Serie A con le maglie di Parma, Benevento, Atalanta e Reggina.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, Ceravolo ha esordito in Serie A proprio con i calabresi, siglando 19 reti tra la massima serie e il torneo cadetto. Dopo gli amaranto, ha arricchito il suo palmarès con esperienze significative all’Atalanta, Ternana, Benevento, Parma, Cremonese, Padova e, più recentemente, Fiorenzuola. Ora, a 37 anni, ha accettato la sfida della Serie D con la Pro Palazzolo, che ha definito il suo arrivo come un “colpo epocale”.

Sempre parlando di bomber prolifici, alla sua seconda stagione tra i dilettanti troviamo Alberto Paloschi, attaccante del Desenzano che continua a far sognare i tifosi e che, con il suo rinnovo, ha ulteriormente ribadito le ambizioni del club. Nato a Chiari, Paloschi ha legato il suo nome ai gol fin dagli esordi con il Milan, quando nel 2008, contro il Siena, segnò la prima rete tra i professionisti a San Siro su assist dell’intramontabile Clarence Seedorf dopo soli 18 secondi dal suo debutto in Serie A, regalando i tre punti ai rossoneri al tempo allenati da Carlo Ancelotti.

La sua carriera lo ha visto brillare come finalizzatore implacabile in squadre come Chievo, Swansea, Atalanta e Spal. A Desenzano, Paloschi ha ritrovato una sorta di seconda giovinezza, contribuendo con 9 reti alla vittoria dei playoff nella scorsa stagione, dimostrando che l’età, per lui, è solo un dettaglio.

Infine, un altro “ragazzino” di nome Adriano Ferreira Pinto, classe 1979, è la prova vivente che le bandiere nel calcio esistono ancora. Dopo una carriera di alto livello in Serie A, dove per un paio di stagioni è stato tra i migliori nel suo ruolo, Ferreira Pinto continuerà a indossare la maglia del Ponte San Pietro anche nella stagione 2024-2025, nonostante la recente retrocessione del club in Eccellenza dopo 15 anni in Serie D. Questa conferma, ufficializzata dal club, rafforza un legame che dura da 11 anni.

Nato a Quinta Do Sol, in Brasile, Ferreira Pinto è arrivato in Italia nel 2001, iniziando con il Lanciano per poi passare a Perugia, Cesena e infine all’Atalanta, dove è diventato un’icona con 152 presenze, 14 gol e 16 assist in Serie A. Dopo esperienze con Varese e Lecce, nel 2014 ha iniziato la sua avventura al Ponte San Pietro.