Vela: l’equipaggio italiano atteso da tre match race. Con due successi ci sarà la certezza di chiudere al primo posto il girone. Luna Rossa, un intero weekend per blindare il primato

BARCELLONA (Spagna)

Sarà un weekend di emozioni forti per Luna Rossa nelle acque di Barcellona. L’imbarcazione italiana sarà impegnata in tre match race, due oggi e uno domani, che concluderanno di fatto il Double Round Robin di Louis Vuitton Cup, decretando la classifica finale e i quattro equipaggi che si sfideranno nelle semifinali.

A meno di ribaltoni dell’ultimo secondo, l’eliminata dal torneo preparatorio dovrebbe essere Orient Express che a oggi ha vinto una sola regata e cercherà di raccogliere qualche punto per provare ad agganciare Alinghi.

Gli svizzeri però sono in netta crescita e difficilmente vorranno abbandonare le velleità di andare in semifinale. Dall’altra parte della classifica c’è proprio il sindacato italiano, al momento imbattuto e pronto a continuare la striscia di successi per chiudere la prima fase della Louis Vuitton al comando, guadagnandosi così la possibilità di scegliere lo sfidante. Se Luna Rossa ha l’aritmetica certezza di essere in semifinale, ancora manca quella di chiudere il Double Round Robin al comando.

Il primato sarebbe in cassaforte vincendo le due regate in programma oggi, rispettivamente contro American Magic e contro Ineos Britannia. Domani sarà invece il turno di Alinghi, sfida che chiuderà il doppio girone della Louis Vuitton Cup. L’equipaggio guidato dallo Skipper e team director Max Sirena ha mostrato sin qui grande solidità ed è reduce dal successo contro Orient Express, ma soprattutto dalla vittoria contro New Zealand, arrivata in condizioni estreme. La prova contro i Kiwi ha dato consapevolezza agli italiani, rompendo anche un tabù che finora aveva visto gli italiani sempre sconfitti dai neozelandesi nelle ultime sfide con gli AC75.

Nel caso in cui Luna Rossa vinca il Double Round Robin, sarà fondamentale anche la valutazione dell’avversario: la crescita di Alinghi non è passata inosservata e non è detto che, se questa sarà la classifica finale, scegliere il sindacato elvetico come avversario sia la cosa migliore.

Prima però Luna Rossa dovrà conquistare la vetta del girone, ci sono tre regate da disputare con la concentrazione che dovrà rimanere alta fino alla fine, come ribadito dal timoniere Francesco Bruni.

Gianluca Sepe