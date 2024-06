Vela, Mondiali Wingfoil: Maddalena Spanu vince l'oro

La nuova campionessa di WingFoil Racing Marathon è Maddalena Spanu, atleta del programma Young Azzurra che ha trionfato alla rassegna internazionale andata in scena a Texel, in Olanda. Al termine di 4 intensi giorni di prove in mare di questa disciplina nata dalla commistione tra surf, windsurf e kite, l’atleta sarda classe 2006 è riuscita mettere in fila tutti superando anche le difficoltà iniziali.

Già nella giornata conclusiva, Spanu guidava la classifica provvisoria e nella prova long distance da 80 km è riuscita a scavare il solco decisivo con le avversarie con un distacco di 9,6 km sul traguardo, affrontando anche le condizioni di vento tra 18 e 22 nodi. Per la giovanissima velista nata a Cagliari si tratta dell’ennesimo successo, dopo un 2023 da incorniciare: lo scorso anno infatti aveva vinto il Campionato Mondiale Wingfoil in Brasile, la tappa italiana di World Cup a Cagliari e il campionato nazionale a Oristano per poi entrare a far parte di Young Azzurra, programma dedicato ai giovani talenti lanciato nel 2020 dallo Yacht Club Costa Smeralda in continuità con il nome e la storia di Azzurra, l’imbarcazione che rappresentò la prima sfida italiana all’America’s Cup.

“Sono veramente felice di aver vinto il Campionato Mondiale WingFoil Racing Marathon, non riesco a contenere la gioia che provo – ha commentato Spanu - Regatare con condizioni meteo marine particolarmente differenti da quelle a cui sono abituata è stata una sfida notevole. Domenica è stata la giornata decisiva e questa consapevolezza è stata psicologicamente difficile da gestire, anche perché non avevo mai affrontato una prova di così lunga durata. Ho cercato di mantenere alta la concentrazione, focalizzandomi su tutto ciò che ho imparato durante gli allenamenti e alla fine sono riuscita a ottenere il risultato che speravo. Sono davvero felice, non esclusivamente per il risultato ma per come l'ho ottenuto, superando tutte le difficoltà”. Per Maddalena Spanu solo poche ore di riposo: l’atleta sarda prenderà infatti parte al Campionato Europeo di Wingfoil Racing in programma a Silvaplana, in Svizzera, da martedì a sabato.