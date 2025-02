Vero Volley senza affanni. Talmassons cede tre a zero. Bergamo e la Uyba al tappeto

Tutto facile per la Numia Vero Volley Milano all’Opiquad Arena di Monza, nell’anticipo dell’ottava giornata di serie A1 contro il fanalino di coda Cda Volley Talmassons Fvg, sconfitto 3-0 (25-19, 25-15, 25-10). Top scorer la solita Egonu, sedici punti. Niente da fare, invece, per l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, schiacciata 3-0 sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara (25-11, 25-15, 25-18). Nel terzo match del sabato sera, Bergamo si è arresa in casa della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, sempre per 3-0 (25-21, 25-17, 25-23). A.G.