Verso il match del ’Ceravolo’. Al momento è sospesa la prevendita dei biglietti per i tifosi emiliani

La prevendita dei biglietti per Catanzaro-Modena, fa sapere la società calabrese dal proprio sito ufficiale, è momentaneamente sospesa ai residenti nella provincia di Modena in attesa di comunicazioni da parte delle autorità competenti e, per questo motivo, non sono ancora stati resi noti i dettagli della prevendita per il settore ospiti (la curva Est dello stadio Ceravolo). La scorsa stagione, per la partita in programma il 4 novembre 2023 e per la quale l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva rilevato ’profili di criticità’, vennero infine decise, per i residenti della provincia di Modena, la vendita dei soli biglietti del settore ospiti e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del club canarino, e un rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio all’ingresso dello stadio. L’autorità competente non si è ancora espressa in merito alle eventuali misure da mettere in pratica per la gara di domenica, ed è per questo che la prevendita per chi vive nella nostra provincia è sospesa, mentre è attiva dalle 15 di ieri per i residenti di tutte le altre province italiane.

Intanto, il Modena può gioire per la convocazione di tre calciatori del settore giovanile nella Nazionale Under 17 del ct Massimiliano Favo che, per il prossimo Torneo dei Gironi (in programma dal 4 al 6 ottobre a Novarello), ha chiamato tre gialloblù tra i 60 calciatori selezionati: si tratta del portiere Andrea Maran e degli attaccanti Edoardo Colpo e Samuel Wiafe, tutti e tre classe 2008 e in forza alla squadra allenata da Troiano.

l.l.