Viaccia nel mirino del San Marco Avenza. Pontremolese alle prese col Real Cerretese

Il campionato di Promozione Toscano saluta il 2024 con la prima giornata di ritorno. La Pontremolese, oggi, trasloca sullo stadio "Palatresi" a Cerreto Guidi per affrontare, dalle 14,30 i padroni di casa della Real Cerretese. Azzurri che nell’ultimo incontro interno vinto contro il Monsummano hanno evidenziato di essere in fase lievitativa. Matteo Verdi che per la trasferta in terra fiorentina non disporrà degli squalificati Grasselli e Ceciarini, ma potrà contare sull’apporto degli ultimi arrivati in azzurro Mengali, Lisi e Donati, mostra un certo ottimismo: "Il mio ottimismo nasce dal fatto che il gruppo è forte, ha qualità tecniche e morali per dare continuità al momento positivo. Credetemi, la Pontremolese ha gli attributi mentali per continuare sulla strada che ci vede protagonisti a buoni livelli. Ci siamo, siamo consapevoli di poter disputare le partite nella maniera giusta non è presunzione ma è quella mentalità che a lungo abbiamo cercato e che finalmente posso dire acquisita da parte dei ragazzi. Loro sono fortissimi dietro davanti, nel mezzo hanno giocatori che giocano e lasciano giocare. Se la Pontremolese sarà così brava da alzare una diga nel cuore del centrocampo, credo che abbia qualche possibilità per uscire imbattuta dallo stadio Palatresi". Per la formazione, il tecnico dell’Azzurra ha un solo dubbio, per la maglia di laterale alto di destra in ballottaggio ci sono Vicari, Lisi e D’Antongiovanni, per il resto la formazione poggerà su Cacchioli; Franzoni, Filippi, Vannucci, Miceli; Cucurnia, Scaldarella, Aliboni; Vicari (Lisi), Baudi, Gazzoli.

Ebal.