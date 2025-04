Vincenzo Cangelosi rinnova con il Perugia fino al 2027: fiducia e futuro

"Ringrazio la società per la fiducia, così come i giocatori, lo staff e tutte le persone che lavorano per il Perugia, mi hanno dato una grossa mano. Abbiamo lavorato tutti insieme, sono stati di grande supporto.". Vincenzo Cangelosi è l’allenatore del presente e del prossimo futuro. Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 2027. La società ha pensato che questo fosse il momento giusto. Si porta avanti, prende un vantaggio sulle avversarie, getta le basi per il futuro con un occhio sul presente. Perché adesso ci sono tre partite importanti, una vetrina per i calciatori che vorranno meritare la conferma per la prossima stagione.

"Ora c’è la possibilità di costruire qualcosa che ci possa portare nel breve e nel medio periodo a fare qualcosa di importante", spiega ancora l’allenatore. "Abbiamo due obiettivi: fare il meglio possibile nelle ultime tre gare, per provare in tutti i modi a centrare i playoff e, in più, valutare la rosa per il futuro. Potrò valutare bene i giocatori che faranno parte del Perugia e da lì potremo fare le scelte. La società ci ha dato il tempo necessario per capire dove migliorare. La grossa responsabilità che mi è stata data con il rinnovo ma non mi spaventa, la città si aspetta tanto. Dobbiamo costruire per poter aspirare a qualcosa di importante".

L’annuncio del rinnovo lo fa il presidente Faroni. "Siamo entusiasti di annunciare il prolungamento del contratto del nostro allenatore. Il mister è, prima di tutto, una persona straordinaria e dal punto di vista del suo lavoro ha apportato miglioramenti significativi nella disciplina tattica e coesione del gruppo. Continua il nostro impegno per migliorare e costruire il club che meritiamo".

Due anni, gli stessi diesse Meluso che ha firmato, al suo arrivo, fino al 2027. "Siamo contenti dell’operato di Cangelosi e pertanto vogliamo continuare con lui, se lo merita", ha spiegato il dirigente. Ora inizia il lavoro, nel segno della continuità.