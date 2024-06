Vnl, Nazionale in vetta alla classifica. Italia ok, Olanda battuta e Giochi più vicini

L’Italia chiude al meglio ma week 2 canadese della Volleyball Nations League maschile battendo l’Olanda. Gli azzurri di Fefè De Giorgi si sono imposti 3-0 (25-18, 25-15, 25-21). Netto passo avanti verso la qualificazione ai Giochi. Italia brava ad aggredire dall’inizio imponendo il proprio gioco e a tenere in difesa. Best scorer della gara Romanò (foto) con 18 punti. Tre vittorie e una sconfitta, 10 punti conquistati è il bilancio azzurro di Ottawa. Vetta della classifica di VNL a 21 punti: Italia prima delle non qualificate ancora a Parigi. Nazionale in campo il 19 giugno a Lubiana contro la Polonia.