Volley. Delfino più forte del Team Lunigiana. Testa subito alla sfidante Quarrata

Volley Delfino Pescia 3Team Volley Lunigiana 0

PALLAVOLO DELFINO PESCIA: Bettaccini, Biagi, Bontà, Chechi, D’Otre, Falseni, Menicocci, Rossi, Sabatini, Sentieri Alessia, Sentieri Asia, Tamburini. All.: Fiori e Lupetti.

TEAM VOLLEY LUNIGIANA: Ambrosiani, Andreini, Brizzi, Bruno Francesca, Bruno Giada, Gorgoglione, Leri, Marku, Martinelli, Poli Arianna, Poli Melissa, Soriani, Zonca. All.: Bragoni-Merello.

Arbitro: Lisa Viviani.

Parziali: (25/20; 25/19; 25/13)

PESCIA – La ripresa delle ostilità dopo la lunga pausa natalizia, come al solito ha fornito sorprese: stavolta, vede protagonista la squadra del Team Volley Lunigiana. Le ragazze del duo Bragoni – Merello sul parquet della palestra in via Boito a Pescia, in poco più di un’ora di gioco si sono sciolte, inabissandosi di fronte alla seconda forza del campionato di serie C, girone B, Pallavolo Delfino. Poiché, nel caso delle rosa bianconere il forzato riposo non giova, è ineluttabile che la squadra lunigianese nella sua prima dell’anno nuovo, ultima giornata del girone di andata, ne è uscita con le ossa rotte dall’incontro in terra pistoiese. Il sestetto lunigianese si è calato nella partita con la Brizzi al palleggio, la Poli Melissa nel ruolo di opposta, la Leri con la Zonca le centrali, mentre la Marku e il capitano Gorgoglione come schiacciatrici, nel ruolo di libero la Bruno.

Sabato, nella prima giornata del girone di ritorno, la squadra lunigianese, chiamata all’immediato riscatto è ancora impegnata nel secondo fuori porta consecutivo, teatro dell’incontro il Palazzetto dello Sport di via Arcoveggio ospite dalle 21 del Blu Volley Quarrata, all’andata sconfitto con un secco tre-zero.

Classifica: Bi. Emme Service Livorno punti 37, Pallavolo Delfino Pescia 34, Mc Donald’s Porcari 33, Montebianco 26, Team Volley Lunigiana 24, Pallavolo Cascina 23, Oasilido Infinity, Pallavolo Follonica e Blue Volley Quarrata 21, Verodol Casciavola e Migliarino Volley 16, Folgore San Miniato 14, Volley Aglianese e Bottegone 11, Ecoresort Paradu Donoratico Volley 7.

Enrico Baldini