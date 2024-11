Volley In Serie C trasferta delicata a Migliarino. C’è voglia di riscatto per il Team Lunigiana

Un’altra chance in proiezione – riscatto dopo l’incredibile sconfitta interna di sabato scorso per il Team Volley Lunigiana questa sera dalle 21 al “Pala Giacomo Leopardi“ di Vecchiano contro le ragazze del Migliarino dirette da coach Sabrina Bertini. Francesco Merello entrato nella lente di ingrandimento da parte del vertice societario dovrà mettere nell’armadio l’abito delle feste e puntare sulla linea casual. Dovrà essere un Lunigiana fresco, spontaneo, vivace quello che affronterà il sestetto pisano.

La lezione di stile impartita dalle termali del Montebianco è servita al tecnico della squadra arancio bianconera per correggere i tiri che negli ultimi tre turni hanno fruttato qualcosa come un punto. Merello che nel mondo del sottorete è ritenuto non uno sprovveduto ha raccolto appunti, sottolineato l’intesa che deve migliorare, trovato nuovi spunti per affrontare nel migliore dei modi un avversario che nell’estate e salito sul palco della Serie C. In settimana è stata ripassata la lezione, rivedendo un po’ tutti i punti salienti del gioco che hanno visto prospetti esperti in chiara difficoltà. Insomma, si è cercato di rileggere con le ragazze gli errori messi in visione sabato scorso al “PalaButtini“ di Villafranca di fronte ad un pubblico abbastanza deluso. È ovvio che per la partita di questa sera in casa del Migliarino, l’allenatore delle lunigianesi, magari apportando varianti in corso d’opera, conta di ricavare un’ulteriore spinta verso il miglioramento generale nel rendimento, fiducia, incentivazioni per ricaricare anche la classifica con punti salvezza.

"Un impegno difficile – ha detto il presidente Buttini –, come tutti del resto, da affrontarsi senza remore, calcoli o timori eccessivi, convinti della nostra forza, con coraggio e ritmo. Ovvio, le ragazze dovranno dare il centodieci per cento".

"Il Lunigiana poggia su un organico esperto per questa categoria – afferma il ds pisano Mariani – tante ragazze hanno giocato su palcoscenici superiori. Però insomma, noi giochiamo in casa e vorremmo far valere il fattore campo".

Ebal.