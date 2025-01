Volley. Podenzana Tresana. Niente da fare con il Sestri Levante

SESTRI LEVANTE3PODENZANA TRESANA2

SESTRI LEVANTE: Ribecchi, Canepa, Brunengo, Nardella, Quaglia, Lanciano, Ghiggeri, Sanguineti, liberi Borella a e Giusto; n.e. Collurafici, Denevi, Razzetta, Remilli, Dino.

ARR. LORENZELLI ELISA GROUP PODENZANA TRESANA: Cuffini, Cariulo, Bartoli, Abasidi, Erta, La Mattina, Goy, Giannoni V., Leoncini, Musetti, Sorrentino, Lavarra, liberi Tonarelli e Giannoni F.

Arbitro: Pantani.

Parziali: 25-18 / 25-17 / 25-27 / 19-25 / 15-10.

BARBARASCO – Una rimonta di 2 set non basta al Podenzana Tresana per venire via imbattuto da Sestri Levante. Il 27-25 con cui le rossoblu sono riuscite ad aggiudicarsi la terza frazione di gara, evitando per un pelo il 3-0 al passivo, dice tanto circa l’accanimento che ci hanno messo...quanto lo slancio così acquisito che le ha portate al 2-2, se nonché di conseguenza deve essere mancato loro un po’ di fiato al tie-break, ad ogni modo tornano pur sempre a casa con un punto. Ora lungo “stop” per le podenzano-tresanesi che ospiteranno la Futura Ceparana soltanto il 16 febbraio per via di impegni interni.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone di Levante della 1ª Divisione ligure, era l’ 8ª giornata: Admo Lavagna-Psm Rapallo 3-0, Elsel Spezia-Lunezia Volley 3-0, Futura Ceparana-Valdimagra Santo Stefano Magra 3-1, Mesco Queirolo-Le Fuoritempo Tecnocasa S. Salvatore 0-3 e Tigullio Sport Team S. Margherita Rainbow La Spezia 2-3.

La classifica; Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore punti 22, Elsel 21, Admo L. 17, Sestri L. e Podenzana Tresana 15, Futura Ceparana e Rainbow Spezia 11, Valdimagra S. Stefano M. 9, Psm Rapallo e Tigullio Sport Team S. Margherita L. 6, Mesco Queirolo 5, Lunezia 0.