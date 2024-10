Volley serie A2 femminile. San Giovanni, si parte: arriva Costa Volpino

Si alza il sipario oggi pomeriggio, alle 17 al PalaMarignano, sul nono campionato consecutivo in A2 di volley femminile per la Omag Mt San Giovanni. Avversario di turno è Costa Volpino. Le marignanesi si presentano ai nastri di partenza con numerosi innesti in un telaio già competitivo. Quest’anno con la nuova palleggiatrice Nicolini, la schiacciatrice Piovesan ed il nuovo libero titolare Valoppi, oltre alle giovani e promettenti Polesello, Ravarini e Sassolini, si vuole alzare l’asticella. Nel sestetto base sono state poi confermate le titolarissime Ortolani, Consoli, Parini e Nardo.

Costa Volpino si annuncia agguerrita dopo la retrocessione dell’anno scorso ed il ritorno in A2 grazie all’acquisto dei diritti da Cuneo. "Non è più la squadra dell’anno scorso – conferma il presidente Stefano Manconi – Il loro roster è stato rinforzato molto con attaccanti del calibro di Valentina Zago, giocatrice esperta anche di categorie superiori, e la nostra ex Lana Silva Conceicao. Dovremo stare attenti e concentrati, perché si parte subito forte. Ma le premesse per fare bene ci sono tutte, arriviamo da una buona preparazione e dopo due belle partite contro Trento e Macerata in amichevole". In questo momento il coach Massimo Bellano ha tutte le giocatrici a disposizione ed è fiducioso: "Siamo dove volevamo essere a questo punto della stagione. Ora si fa sul serio. Costa Volpino è una squadra nuova che va presa con le molle lottando su ogni pallone. Noi siamo fiduciosi".

Luca Pizzagalli