Volley Serie C. La Pietro Pezzi ci crede. "Il ritorno in B?. Vogliamo provarci già quest’anno»

Prosegue con buoni risultati la marcia della Pietro Pezzi nel campionato di volley di serie C. La squadra di coach Saporetti, che ha rimpiazzato Rizzi, passato all’Olimpia Teodora, ha conquistato dieci vittorie sulle tredici partite disputate e occupa il secondo posto in classifica.

La formula del torneo prevede una promozione diretta in serie B per la prima classificata, mentre le classificate dal secondo al quinto posto spareggeranno con le pari-classificate dell’altro girone regionale, per un’ulteriore promozione.

"Lo scorso anno siamo retrocessi senza fare particolari drammi – commenta Alessio Saporetti, vera anima del progetto sportivo nato nel 2017 e dedicato al compianto amico, pallavolista e poliziotto Pietro Pezzi – non era possibile fare di più con i pochissimi mezzi a disposizione. Abbiamo il progetto di tornare in serie B in pochi anni e già quest’anno ci proveremo, anche se ci sono almeno sei squadre che hanno valori simili ai nostri. Al ritorno avremo molti scontri diretti in casa e questo ci dà fiducia per il raggiungimento del nostro obiettivo-playoff, perché al Costa abbiamo perso una volta sola, sabato scorso, contro il Bologna, nella classica giornata no in cui non funziona niente".

Una squadra molto rinnovata? "Sì, sono rimasti Fiorini, Zama, Minnitti, il capitano Marchini (con esperienza di libero in Superlega, ndr) e l’esperto Cerquetti che viene a darci una mano in allenamento e, talvolta, in partita. A loro abbiamo aggiunto un gruppo di giovani cresciuti nel nostro vivaio, che teniamo a curare bene. Quest’anno la seconda squadra, in serie D, è affidata a Manuele Cricca" (altro reduce da molti campionati in serie A).

Non si ferma nel frattempo anche l’impegno nel sociale. "Certo – argomenta Saporetti – rimaniamo in contatto con realtà come Linea Rosa e Avis, con le quali abbiamo condiviso alcune iniziative, e con Galla Placidia, la fondazione creata dal nostro sponsor Matteo Raggi, che si è impegnata a sostegno dei danneggiati dalla recente alluvione".

Sabato prossimo la Pietro Pezzi sarà di scena ancora davanti al proprio pubblico ("qualche centinaio di persone che ci seguono con affetto ci sono sempre" sottolinea con orgoglio Saporetti) per affrontare l’altra squadra di Bologna. Inizio alle 20.30.

