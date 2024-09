Vp Volley e Upc Sdh scaldano i motori. Ecco calendari e gironi della nuova serie B

Conto alla rovescia in vista della partenza dei campionati nazionali di pallavolo che, come lo scorso anno, vedono due squadre versiliesi ai nastri di partenza: in serie B maschile milita per il secondo anno di fila l’Unione Pallavolo Camaiorese Sdh, che ha saputo confermare la serie B con una stagione da applausi, mentre in B1 femminile approda da neopromossa, dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno, il Vp Canniccia.

Serie B. In campo maschile, l’Upc Sdh prenderà parte al girone D ligure-tosco-emiliano, con 15 squadre ai nastri di partenza: assieme ai camaioresi, ci sono Sacmagroup Cecina, Trading Log La Spezia, Isomec Parma, Invicta Grosseto, Spezzanese, Codyeco Lupi Santa Croce, Lupi Pontedera, Firenze, Kerakoll Sassuolo, Toscanagarden, Cus Genova, Ama San Martino, Maxitalia Jumboffice e Scandiano. Il campionato parte sabato 12 ottobre (esordio contro Invicta Grosseto) e il girone d’andata si completa il 18 gennaio. È previsto un tour de force a ridosso del Natale: si gioca infrasettimanalmente il 18 dicembre e si torna in campo il 21 prima della pausa. Si torna in campo la settimana dopo l’epifania: la ripartenza è prevista per l’11-12 gennaio e si chiude il 10-11 maggio con la 30ª giornata. L’Upc osserverà i due turni di riposo – inevitabili in caso di squadre dispari – alla 3ª giornata (26-27 ottobre) e alla 18ª (15 febbraio).

Serie B1. Il Vp Canniccia giocherà nel girone B (tosco-lombardo-emiliano) a 14 squadre, e dunque senza la necessità di turni di riposo o partite infrasettimanali: le versiliesi sfideranno Ripalta Cremasca, Anderlini Modena, San Giorgio Piacentino, Bsc Sassuolo, Bindi Valdarno, Montesport, Giusto Spirito Rubiera, Enercom Crema, Volley Modena, Garlasco, Fantini-Folcieri Crema, Campagnola Emilia e Ambra Cavallini. La stagione parte il 12 ottobre (battesimo del fuoco a San Giorgio Piacentino) e, proprio come nel maschile, si chiude il 10-11 maggio con la 26ª giornata (quattro turni in meno). Il calendario segue le stesse pause: il 21 dicembre si gioca l’ultima partita dell’anno solare (11ª giornata) e si rientra sul parquet l’11-12 gennaio. Una settimana dopo, con la 13ª giornata, si arriva al giro di boa della stagione regolare, per poi lanciarsi nella seconda metà della stagione con una pausa prevista per la settimana di Pasqua (che nel 2025 cade domenica 20 aprile).

