Vuelle ok Battuta Vigevano al supplementare

CARPEGNA PROSCIUTTO

95

ELACHEM VIGEVANO

87

Dopo 1 tempo supplementare

Pesaro: Petrovic 15, Cornis n.e., Maretto 2, Parrillo n.e., Imbrò 9, De Laurentiis 14, King 22, Bucarelli 6, Lombardi 1, Zanotti 3, Ahmad 23. All. Sacripanti.

Vigevano: Mack, Tedoldi n.e., Taflaj 5, Galassi 6, Oggioni n.e., Rossi 9, Peroni 3, Jerkovic 11, Stefanini 34, Leardini 5, Strautmanis 5, Oduro 8. All. Pansa.

Arbitri: Nuara, Perocci, Maschietto di Treviso.

Parziali: 14-21; 25-16; 15-25; 27-19.

La Carpegna Prosciutto evita la medaglia di cartone al quadrangolare di Lignano Sabbiadoro, battendo Vigevano dopo un tempo supplementare: finisce 95 a 87. Si prende quella di bronzo. Un’altra partita tirata, punto a punto, per la formazione di Pino Sacripanti, che venerdì si era giocata l’accesso alla finale per il primo posto contro Forlì, perdendo di un solo punto, 70 a 71. Altra gara combattuta con Vigevano, che è stata quasi sempre avanti, e la differenza tra le due formazioni si è creata solamente nel supplementare, quando il play americano Khalil Ahmad ha messo a segno un paio di canestri, con arresto e tiro, che hanno dato la vittoria a Pesaro.

Un Sacripanti, si ha l’impressione, che sta leggendo lo stato dei suoi uomini e anche la loro reattività fisica alla luce della preperazione. Perché nel corso della gara contro Vigevano ha alternato molti uomini in campo proprio per valutare i giocatori a propria disposizione. Nel finale, comunque, e cioè quando la partita aveva ancora un senso, ha giocato prima con la coppia Imbrò-Bucarelli, poi ha tolto il secondo per giocarsi la gara con il play americano in campo, efficace quando la gara contava, un po’ sopra la righe durante il match, andando in penetrazione in situazione pericolose.

Comunque il torneo di Lignano Sabbiadoro, per quello che si è visto in campo nel corso di queste due giornate, dice che si è davanti a un campionato molto difficile ed equilibrato,perché tutte le partite hanno viaggiato sul filo del massimo equilibrio. E non si può nemmeno affermare che ci siano problemi di preparazioni, con diversi carichi di lavoro, perché nessuna formazione di A2 deve partecipare all’Eurolague. Anche se le percentuali di tiro che si sono avute in campo non sono alte.

Restando ai racconti di queste prime due giornate, al di là di quello che racconta il tabellino - per ciò che vale - ha lasciato una buona impressione per fondamentali Lombardi, così come Petrovic, classico giocatore di sostanza. Si capisce comunque che Sacripanti abbia alcuni punti fermi e uno di questi è Imbrò, autore di 9 punti, ma sicuramente un giocatore con un passo da serie superiore. Non è dispiaciuto, nei momenti in cui è stato in campo, anche la guardia Bucarelli, il classico torello con una partenza in terzo tempo di quelle fulminanti. Ma siamo ai primi passi di avvicinamento alle partite che contano, e cioè quelle di campionato. L’unica cosa sicura che emerge è questa: sarà un campionato sangue e arena.

m. g.