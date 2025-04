Yuasa: Marchiani e Ortenzi riflettono su infortuni e sfide future

Volti non felici nel post gara della Yuasa partendo dal regista Manuele Marchiani: "Diciamo che l’obiettivo principale era la salvezza che ci ha portato via tante energie. Viviamo questo periodo anche più tranquilli e ci sta perseguitando la sfortuna con tre infortunati anche oggi. Pensiamo alle prossime in casa, dove avremo i nostri tifosi e speriamo di fare veramente meglio. Durante il campionato siamo stati sempre massacrati dagli infortuni, ma ci siamo ripresi. Ora il tempo è veramente poco ma l’importante è stare sempre li e cercare di dare il massimo fino alla fine".

Arriva poi coach Massimiliano Ortenzi a commentare il secondo ko 3-0 dopo quello di Cisterna. "Abbiamo fatto tanta fatica in cambio palla, ricezione e a nel trovare qualche soluzione in attacco quando la ricezione non arrivava. Loro hanno preso ritmo e coraggio, le gare diventano difficili da interpretare. E’ difficile perché quando non trovi ritmo, per entrare in gara, fai fatica a fare cose buone. Le poche volte che le fai non riesci a trovare il break. Sapevamo che sarebbe stato complicato, anche con alcuni giocatori ai box ma non deve essere una scusante. Sicuramente sappiamo fare meglio di così e cerchiamo di farlo in queste due gare in casa con Verona e Milano, magari con un servizio migliore. Rispetto a Cisterna è stata una gara diversa: siamo stati troppo distratti in alcune situazioni e potevamo fare meglio. Eravamo consapevoli che era difficile giocare queste gare ma dobbiamo trovare il modo giusto di giocarle, non ci siamo entrati troppo bene. Abbiamo fatto due brutte gare ma di certo non cancellano quanto fatto prima. Non c’è troppo da perdere in questa fase della stagione e non riusciamo ad essere spensierati per rendere al meglio: puntiamo a fare decisamente meglio nelle due gare casalinghe".