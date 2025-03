Fortitudo, zero distrazioni. Tifosi e grinta per correre

Seconda sfida consecutiva casalinga per la Fortitudo. Questo pomeriggio alle 18, in un PalaDozza festante per celebrare i 55 anni della Fossa, con tanto di coreografia dedicata e Curva Schull completamente in blu, la formazione di Attilio Caja ospita nel più classico dei testacoda la penultima della classe Nardò. Vantaggio del fattore campo, ambizioni e qualità tecnica fanno pesare la bilancia a favore della Fortitudo che però non deve commettere l’errore di affrontare la sfida senza la giusta concentrazione. A tenere sulle corde Matteo Fantinelli e compagni ci ha pensato coach Caja che nei giorni scorsi aveva sottolineato pregi e difetti della prestazione con l’Urania Milano, sottolineando come quella che attende la Fortitudo, sarà un finale di stagione difficile, impegnativo, con 6 sfide in programma dove i punti in palio saranno pesantissimi sia per la Flats Service che per l’avversaria di turno, a cominciare come detto proprio da quella Nardò, penultima, ma che non arriva in Piazza Azzarita per fare la vittima sacrificale.

Fortitudo chiamata a vincere e a farlo con il piglio giusto quello sicuramente mostrato nell’ultimo quarto del confronto di Urania Milano dove grazie ai punti di Kenny Gabriel e Pietro Aradori, ma grazie sopratutto alla difesa di Alessandro Panni e del resto della squadra, la Flats Service ha cambiato completamente l’inerzia della sfida.

Mancano Gherardo Sabatini e Luca Vencato da una parte, Avery Woodson invece da quella dei pugliesi per un confronto che vedrà tornare al PalaDozza da avversario Marco Giuri, così come un’altro ex è il direttore sportivo di Nardò, Matteo Malaventura. Sulla panchina dei pugliesi siede adesso Matteo Mecacci, ex Cento che nel corso della stagione ha preso il post di un altro ex Fortitudo, Luca Dalmonte.

Questo pomeriggio si ritroveranno l’una di fronte all’altra due squadre completamente diverse rispetto a quelle che il 20 ottobre si sono sfidate a Lecce e che vide la vittoria proprio della Nardò di Dalmonte per 82-77 sulla Fortitudo diretta da Devis Cagnardi. Direzione di gara di oggi affidata al trio Berlangieri, Coraggio, Roiaz. Diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.

Le altre gare: Rimini-Pesaro 99-81, Piacenza-Forlì 82-100, Cividale-Torino 54-56, Urania Milano-Vigevano 63-70, Real Sebastiani Rieti-Avellino 92-93, Juvi Cremona-Udine, Tezenis Verona-Orzinuovi, Brindisi-Cantù, Libertas Livorno-Cento.

La classifica: Udine 46; Rimini 42; Cantù 40; Urania Milano, Real Sebastiani Rieti, Cividale e Flats Service Fortitudo Bologna e Forlì 38; Verona, Pesaro e Avellino 36; Brindisi e Torino 34; Orzinuovi 26; Cento 24; Juvi Cremona, Libertas Livorno e Vigevano 22; Nardò 18; Piacenza 12.