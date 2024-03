Jesi sogna, non svegliatela: "Vogliamo restare in alto"

Quarto posto in classifica praticamente blindato: Marcello Ghizzinardi, a sei giornate dalle fine della stagione regolare siete dove volevate, pensavate o speravate di essere? "Soltanto un sogno che si avvera, ognuno può dire quello che vuole, noi non l’avevamo minimamente messo in preventivo – non perde l’aplomb il coach delle General Contractor – siamo andati ogni oltre rosea previsione solo io aspetterei a parlare di posto blindato, mancano sei partite una più complicata dell’altra". Un pregio da riconoscere alla sua squadra. "La capacità di fare gruppo, il piacere di stare insieme: ci sono stati momenti difficili, altri ce ne saranno, ma la voglia di crescere e di migliorarsi che vedo in questi ragazzi ha sempre rappresentato un valore aggiunto importante". Momento complicato anche in infermeria. Come stanno gli acciaccati? "Non benissimo, questo è l’unico tasto dolente, a Merletto e Varaschin si è aggiunto anche Tommy Rossi uscito malconcio dall’ultima partita con Vicenza (botta alla schiena ricadendo dopo un contatto aereo con un avversario ndr). Non si è mai allenato, è il prezzo da pagare quando tiri la corda sempre agli stessi giocatori, per fortuna questa settimana non si gioca, speriamo di averlo sabato a Faenza". Prospettive e obbiettivi per un finale di stagione da crescendo rossiniano, questo almeno, l’augurio. "Intanto provare a mantenere il posto tra le prime quattro, un primo turno play off con la bella in casa potrebbe essere la spinta decisiva per una semifinale prestigiosa: l’ultima volta contro Rieti sfiorammo l’impresa, vicinissimi a fare lo sgambetto ad una corazzata. Eravamo in piena emergenza covid, pubblico contingento, una serie di preclusioni e restrizioni a danno dello spettacolo. Stavolta, magari..." Magari cosa, coach?!? "Stavolta è diverso, stiamo ritrovando il nostro pubblico, possiamo scendere in campo con l’abito della festa, magari stavolta anche i tifosi ci vengono dietro …".

Gianni Angelucci