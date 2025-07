L’abruzzese saluta Detroit. Fontecchio a Miami. Operazione rilancio

Da Detroit a Miami: Simone Fontecchio riparte dagli Heat. Il 29enne abruzzese, nell’ultimo anno e mezzo a Detroit dopo l’esperienza agli Utah Jazz, è finito nell’operazione che porterà Duncan Robinson ai Pistons con un triennale da 48 milioni di dollari. Robinson, che di fatto prenderà il posto di Beasley, si aggiunge dunque a LeVert, volto nuovo pescato nel mercato free agent mentre Fontecchio cercherà di rilanciarsi negli Heat allenati da coach Spoelstra. L’azzurro – rimasto a guardare nella serie play-off persa contro New York al primo turno e reduce da una regular season da 5.9 punti e 2.9 rimbalzi in 16.5 minuti di media – cercherà di farsi spazio dalla panchina in mezzo ai vari Jaime Jaquez, Nikola Jovic, Kyle Anderson e Haywood Highsmith.

Mossa a sorpresa di Milwaukee che taglia Lillard (out per la prossima stagione per la rottura del tendine d’Achille) spalmando i 113 milioni di dollari del suo contratto nei prossimi 5 anni e ingaggia Myles Turner, centro free agent protagonista con gli Indiana Pacers nell’ultimo campionato (15.6 punti e 6.5 rimbalzi): quadriennale da 107 milioni (compresa una player-option per la quarta stagione) e un bonus del 15% in caso di trade.