Playoff A2 femminile: Jolly Acli Livorno sfida Halley Thunder Matelica nel ritorno

Si gioca domani alle 21 al palasport "B. Macchia" di Livorno la gara di ritorno dei playoff di A2 femminile fra la Jolly Acli Basket Livorno e la Halley Thunder Matelica. Il match, inizialmente programmato per stasera è stato posticipato per via dei funerali di Papa Francesco: tutto lo sport italiano, infatti, si ferma oggi in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre. All’andata si è imposta in casa la formazione matelicese 77-71, al termine di una gara combattuta e ben giocata da entrambe le squadre. "Siamo contenti di aver messo il primo punto in cascina – dice coach Domenico Sorgentone – e adesso andiamo a giocarci gara2 sapendo che avremo di fronte un Livorno affamato di successo. Quindi noi dovremo aver più ‘fame’ di loro, anche in considerazione che giocheremo in trasferta. In gara1 abbiamo avuto una buona continuità, a parte l’inizio del terzo quarto in cui abbiamo perso un po’ il ritmo. Però le ragazze sono state poi brave a riprendersi e a chiudere il match senza troppo affanno". Intanto, per quanto riguarda il tabellone dei play off, sono già arrivati i verdetti degli altri campi, dove Udine, Roseto e Costa Masnaga hanno conquistato le semifinali. In particolare Costa Masnaga ha eliminato Bolzano e sarà il prossimo avversario di Matelica o Livorno. m. g.