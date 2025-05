Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi, progetto unico. I giovani si fondono

L’importanza della progettualità e delle alleanze nella vita sociale e nello sport, la insostituibile funzione dei settori giovanili, la crescita umana e sportiva dei ragazzi, i valori educativi connessi all’attività delle società sportive. Con le benedizione del sindaco Lorenzo Fiordelmondo e dell’assessore Samuele Animali è stata ufficializzata ieri in Comune la ‘Proposta di settore giovanile congiunta tra Unione Basket 2010 e Pallacanestro Jesi’. La società nata a San Marcello (circa 180 iscritti maschi e femmine) rappresentata dalla presidente Francesca Mazzarini (nuora del compianto Gianni Rossetti, fondatore con Primo Novelli e Carlo Barchiesi dell’Aurora Basket) il vice Lorenzo Pieralisi e il d.t. Stefano Fava (entrambi ex giocatori dell’Aurora) e la neonata Pallacanestro Jesi con il presidente Michele Paoletti, il vice Massimo Stronati e Alberto Lupo Rossini in qualità di consulente. Una intesa fondata sui principi dell’aggregazione sociale, della crescita tecnico/atletica e della maturazione personale per i ragazzi. Fatto salvo il principio imprescindibile della formazione educativa dei futuri giocatori/cittadini l’argomento che più intriga gli appassionati è legato al futuro agonistico della prima squadra, reduce da una sofferta salvezza nel campionato di DR1. "Quest’anno in casa abbiamo avuto una media di 250/300 spettatori (tanti i tifosi della vecchia curva aurorina ndr) – non si sbilancia il vice presidente Massimo Stronati – non si portano tante persone a una partita di serie D se non si pensa al dopo, il progetto va avanti, c è sempre un più, c’è sempre un meglio, speriamo di fare una categoria diversa". Da settimane circolano le voci dell’imminente acquisto di un titolo di B regionale. Le novità? Attese a breve…

Gianni Angelucci