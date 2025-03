La Virtus fa le prove di volo. Una notte per staccare Trento. Ivanovic con il dubbio Tucker

Sfida al vertice alla Segafredo Arena. Questa sera alle 20, nel posticipo della 21^giornata di serie A, la Virtus ospita Trento. E’ una sfida verità per le V Nere che hanno nel campionato l’unico vero obiettivo a propria disposizione e affronta una Dolomiti Energia che dopo l’eccellente girone di andata, si è conquistata la Coppa Italia meno di un mese fa e adesso vuol continuare sulla strada intrapresa in campionato. Virtus e Trento sono appaiate a quota 30 e ovviamente chi vince stacca in maniera sensibile la diretta avversaria e lancia un segnale importante a tutte le altre.

"Affrontiamo Trento, fresca vincitrice della Coppa Italia e con gli stessi nostri punti in classifica - conferma infatti l’assistente allenatore bianconero Daniele Parente - Ci attende una partita che non ha bisogno di troppe presentazioni, i nostri avversari stanno disputando un’ottima stagione, a dimostrazione del loro progetto. In campo la chiave sarà tenere l’uno contro uno con e senza palla e in attacco avere pazienza cercando di controllare il ritmo. Giochiamo in casa e siamo certi che i tifosi ci daranno una grande spinta". E’ una Virtus che chiama a raccolta il suo pubblico, conscia di quello che sarà una sfida fondamentale nel proprio percorso. Torna tra i convocatili Rayjon Tucker, assente a Istanbul per influenza, mentre dopo il turno di riposo per turnover torna anche capitan Marco Belinelli. Unico indisponibile in casa Virtus sarà così Will Clyburn. Gli ospiti saranno invece privi di Jordan Bayehe, "Mi aspetto una partita in cui la Virtus sarà molto concentrata e avrà voglia di riscatto dopo l’andata - sottolinea l’ala trentina Eigirdas Zukauskas - Sarà una sfida molto dura. Abbiamo avuto molto tempo per prepararla".

Cosa che non può dirsi della Virtus appena rientrata dalla sfida con l’Efeso. Ex del confronto Andrejs Grazulis, che ha indossato la canotta di Trento nelle ultime 2 stagioni. Per le statistiche quella di stasera è il diciannovesimo confronto tra le due squadre, con la Virtus avanti 10-8 nel computo totale e 6-2 negli scontri giocati a Bologna. All’andata le due squadre si sono affrontare il 22 dicembre a Trento con la Dolomiti Energia vincente per 87-79, con un +8 finale per la formazione di Paolo Galbiati da valutare anche nell’arco del doppio confronto in caso di arriva a pari punti. Ancora a disposizione i biglietti per il confronto di questa sera, acquistabili sul circuito Vivaticket, oppure dalle 18 direttamente alla biglietteria della Segafredo Arena in piazza della Costituzione.

Direzione di gara affidata a Rossi, Gonella e Pepponi. Diretta tv della sfida su Eurosport 2, DAZN e radio Nettuno Bologna Uno.