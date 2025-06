Virtus inarrestabile nei playoff: Shengelia e Hackett guidano la vittoria

Taylor 7,5 (in 24’ 2/2 da due, 3/5 da tre, un rimbalzo, una persa, 2 recuperi, un assist). Chissà dove saranno finiti i detrattori che lo giudicavano solo sulla base dell’altezza. L’altezza aiuta nel basket, è chiaro. Ma non è tutto.

Hackett 7,5 (in 27’ 1/4 da due, 2/4 da tre, 2/2 ai liberi, una stoppata subita, un recupero, 6 assist). Magari Della Valle ha pure il poster di Danny-Boy in camera. L’impressione è che se dovesse davvero avere il poster di Hackett, probabilmente cercherà di ridurlo in mille pezzi.

Cordinier 7 (in 30’ 2/3 da due, 4 rimbalzi, una persa, 3 recuperi, 3 assist). Non servono gli effetti speciali. Ordinaria amministrazione.

Shengelia 7,5 (in 32’ 5/15 da due, 1/3 da tre, 2/3 ai liberi, 8 rimbalzi, una stoppata, 2 perse, 7 assist). Quando lo fanno arrabbiare si slega lo chignon e si mette a posto i capelli. Mai farlo arrabbiare. L’uomo in missione è vicino all’impresa che ha costruito pezzo dopo pezzo. A partire dalla bella con Venezia.

Zizic 7 (in 20’ 2/4 da due due, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa, un assist). Non è un fulmine di guerra. Ma il suo mattoncino lo porta alla causa.

Pajola 7,5 (in 22’ 1/2 da due, 3/6 da tre, 6 rimbalzi, una stoppata, un recupero). Se ci fosse la torta, servirebbero 500 candeline. Capitan Futuro sa sempre cosa fare. Persino stoppare. Fantastico.

Diouf 7 (in 13’ 0/2 da due, 4/6 ai liberi, 4 rimbalzi, una stoppata, 2 perse). Meno ispirato che in altre occasioni. Ma l’atteggiamento è sempre quello giusto.

Morgan 6,5 (in 11’ 1/2 da due, 0/3 da tre, un rimbalzo, una stoppata subita, una persa). Beh, quella schiacciata vale da solo il prezzo del biglietto. Per una notte può bastare.

Belinelli 6 (in 6’ 0/1 da due, 0/1 da tre, 2 perse). Non si accende il capitano. Ma non si tira mai indietro.

Akele 7,5 (in 15’ 2/2 da due, 2/2 da tre, 6 rimbalzi). Forse la sorpresa più bella di questi playoff. Una scarica di energia pura che alla Virtus e a Ivanovic (nel senso di Dusko) serviva come l’aria.

a. gal.