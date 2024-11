Al Picchio Village mattinata con l’Anffas

Una mattinata insieme all’Anffas. Ieri al centro sportivo Picchio Village, quartier generale dell’Ascoli, la prima squadra allenata da mister Di Carlo ha ricevuto la gradita visita dell’associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Per mezza giornata ragazzi e ragazze della sezione locale cittadina hanno abbandonato le tante attività quotidiane, che quotidianamente svolgono nel centro diurno di Corso Mazzini, per incontrare i calciatori bianconeri ed assistere all’allenamento. Intensi momenti di spensieratezza, condivisione ed allegria terminati con la promessa di rivedersi prima di Natale nella sede ascolana dell’associazione.

Nel frattempo le formazioni del settore giovanile si preparano agli impegni del prossimo fine settimana. La Primavera di Ledesma, dopo il pareggio per 1-1 portato via da Salerno nell’ultimo turno andato in scena, si appresta a sfidare il Benevento nel match in programma domani con avvio alle 11 al Picchio Village. Under 17 e under 15 saranno chiamate ad affrontare le rispettive trasferte contro il Perugia. Al centro sportivo Paolo Rossi la formazione di Medori se la vedrà con gli umbri nel confronto programmato per domenica alle ore 15.30. Qualche ora prima, alle 13.30, a precederli saranno i ragazzi di Cusimano. L’under 16 di Monaco invece sfideranno in casa il Latina. Fischio d’inizio al Picchio Village domenica alle 15. L’under 14 di Bonfiglio chiuderà il trittico di gare col Perugia sempre domenica in casa (ore 12). La prima squadra femminile scenderà in campo in casa dell’Aurora Treia domenica alle 17.30.

mas.mar.