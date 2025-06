Caos Iscrizioni Serie C: Lucchese Esclusa, Spal e Triestina in Corsa Contro il Tempo

Ore frenetiche per alcune avversarie del Picchio che, a poche ore dalla chiusura dei termini per l’iscrizione, non hanno ancora perfezionato tutta la documentazione necessaria. La stessa che dovrà essere inviata entro le 23.59 di stasera. Ormai non c’è più nulla da fare per la Lucchese. Nessun interessato si è fatto avanti per rilevare il club rossonero e il curatore fallimentare Del Prete ha optato per la chiusura definitiva dell’esercizio provvisorio. I toscani quindi non presenteranno alcuna domanda d’ammissione al prossimo campionato di serie C e dovranno ripartire dall’Eccellenza. A seguito di quanto accaduto il comune è intervenuto con una nota ufficiale per annunciare la risoluzione della concessione relativa allo stadio Porta Elisa, al centro sportivo Vignini e ai campi sportivi di San Vito e Sant’Anna. "Il comune di Lucca avvia l’iter per tornare in possesso delle strutture – si legge nella nota –, favorendone la disponibilità e l’operatività per le attività sportive e sociali del territorio. La ripresa diretta della gestione consentirà inoltre all’amministrazione di avviare nuovi interventi di manutenzione necessari, che negli ultimi anni erano stati trascurati o rimandati. L’obiettivo è mantenere gli impianti in condizioni adeguate per l’uso da parte della cittadinanza e delle associazioni sportive del territorio, in attesa di una nuova compagine societaria che possa garantire il futuro della Lucchese, alla quale sarà ovviamente legata la nuova concessione".

Trema la Spal che ha dovuto fare i conti con il ritardo di un bonifico in arrivo dall’America. Per gli estensi si dovrà correre contro il tempo per evitare di restare esclusi dopo la salvezza ottenuta nel doppio spareggio playout contro il Milan Futuro. Negli altri girone c’è apprensione in casa Triestina che da alcuni giorni è intenta nel reperire i 6,5 milioni di euro necessari per sanare le pendenze e iscrivere la squadra. Nella prossima stagione i friulani partiranno con la nota penalizzazione di 9 punti inflitta dalla recente decisione del Tribunale federale nazionale a seguito del mancato pagamento degli stipendi entro il 16 aprile. Infine sono giornate particolarmente caotiche anche per il Brescia che sta cercando di capire quale futuro ci sarà ad attenderlo.

mas.mar.