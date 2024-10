L’allenatore carica i suoi. Di Carlo: "Forti nelle gambe e nella testa. Vogliamo uscire da questo momento duro»

"Un Ascoli prepotente e coraggioso". La prima vera settimana di lavoro di Mimmo Di Carlo alla guida del Picchio si è appena conclusa e stasera in casa della Ternana (fischio d’inizio alle 20.45) i bianconeri dovranno fare un passo avanti rispetto alla gara di domenica scorsa persa col Pescara. "Sarà una bella sfida contro un avversario forte che ha ancora in organico molti elementi di serie B – sostiene Di Carlo –. Di certo cercheranno di vincere questo campionato. Ci sarà rispetto, ma non abbiamo paura. Abbiamo lavorato bene. Ora dovremo migliorare sulle letture, sui dettagli e sui reparti. Cercheremo di ripartire dall’atteggiamento e dall’intensità messi in campo col Pescara". Quello contro gli umbri sarà un match particolarmente delicato, il secondo di un trittico di appuntamenti che poi nel prossimo turno programmato vedrà arrivare al Del Duca il Perugia. Intanto ci sarà da alzare il livello dell’attenzione contro le Fere che attualmente vantano il miglior attacco e la difesa meno perforata del campionato.

"I ragazzi vogliono uscire quanto prima da questo momento particolare – prosegue –. Dovremo essere forti nelle gambe, ma soprattutto nella testa. La Ternana gioca in modo rapido e ci sono tanti calciatori bravi nell’uno contro uno. Hanno elementi forti ed esperti dietro. Negli ultimi due giorni è rientrato Tavcar. Ci potranno essere un paio di varianti nella formazione. Curado ne avrà per almeno un mese. Marsura invece va lasciato libero di esprimersi. Lui può fare l’esterno, il centrocampista offensivo o la seconda punta. Lo abbiamo provato anche nel 3-4-2-1 in questi giorni". Il centrocampo sarà eretto sull’esperienza di Varone che potrebbe riavere la fascia di capitano, qualora Gagliolo dovesse lasciare spazio a Quaranta. Dietro alle punte riecco Tremolada. "Sta benissimo ed è carico. Si tratta di un leader sia a livello caratteriale che sotto l’aspetto tecnico. Tremolada deve trovare il suo ritmo di gioco e dobbiamo cercarlo di più. Le sue qualità non sono in discussione, così come va visto di più davanti".

In casa Ternana il tecnico Abate si farà forte su quelle certezze che gli hanno permesso di infilare 5 vittorie nelle ultime 7 partite. "Vedremo la solita Ternana – commenta l’allenatore rossoverde –. Saremo sempre positivi. Non ci snaturiamo davanti a nessuno. Dobbiamo prendere di petto il nostro destino e cercheremo di fare la partita. In questi mesi ci sono state tante voci extra campo, ma i ragazzi stanno comunque lavorando al meglio, creando un grande spirito".

mas.mar.