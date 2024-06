Asd Madonna Alta Ferro di Cavallo. La società insegna i valori del calcio ed educa i giovani al rispetto. Murano: "Parola d’ordine inclusione»

Una grande famiglia, dove i ragazzi imparano a giocare a calcio ma soprattutto a crescere e stare insieme. Una realtà che conta oltre 250 tesserati e più di 12 tecnici qualificati. Benvenuti alla Asd Madonna Alta - Ferro di Cavallo. Qui, nella struttura in via Tazio Nuvolari, tra i campi di calcio a due passi dal PalaBarton, la società sportiva del presidente Leonardo Lustri accoglie i giovani calciatori con il sorriso e li fa sentire a casa. Perché - come spiega il responsabile del settore giovanile Raffaele Murano - "cerchiamo di far giocare tutti. Non facciamo gruppi selezionati, non creiamo squadre A e B, ma formazioni miste affinché nessuno si senta escluso o meno bravo dell’altro". Murano insegna scienze Motorie all’Itis Volta. Fa parte dell’Asd Madonna Alta - Ferro di Cavallo da oltre 16 anni. Ha iniziato da tirocinante, ha visto bambini crescere e diventare adulti. "E adesso portano i figli qui a giocare. E’ una grande soddisfazione", sorride. Poi snocciola i dati della società sportiva. "Partecipiamo a tutti i campionati della Federazione: Piccoli Amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Siamo una scuola calcio di terzo livello, i tecnici sono tutti qualificati, laureati in Scienze motorie e con la Federazione, una volta al mese, svolgono formazione".

La stagione si è appena conclusa e ha portato nuove soddisfazioni. "Il bilancio è più che positivo - illustra il responsabile del settore giovanile - Gli Allievi Under 17 hanno perso la finalissima play off contro l’Angelana, i Giovanissimi regionali A2 hanno conquistato una tranquilla salvezza, la Juniores A2 si è piazzata a metà classifica, mentre la prima squadra in Seconda Categoria è arrivata sesta. Anche i Giovanissimi Under 14 e gli Allievi Under 16 hanno disputato un buon campionato. Da elogiare la squadra Primi calci 2015, che ha pure vinto il torneo a Castel del Piano, dove hanno partecipato 80 team".

Ma l’Asd in questi giorni in Emilia Romagna ha ottenuto anche un altro record. "Completiamo la stagione con il torneo di Riccione. E’ un momento di aggregazione, dove prendono parte anche le famiglie. Quest’anno abbiamo portato dieci squadre e 270 partecipanti, eravamo l’unica società in Umbria ad avere questi numeri". Sabato pomeriggio invece è andata in scena la festa finale del Madonna Alta - Ferro di Cavallo. Si è svolto un triangolare tra genitori, allenatori e vecchie glorie. E ancora sono scese in campo anche le mamme e i ragazzi. "La giornata è stata un successo - conclude il responsabile -. Questo significa che abbiamo creato un ambiente sano e unito". La vittoria più bella.