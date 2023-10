L’Atalanta vince a Empoli per 3-0 trascinata da un devastante Scamacca

L’Atalanta torna a ruggire in trasferta, asfaltando l’Empoli al Castellani per 3-0, dominando un incontro a senso unico già virtualmente chiuso dopo 50 minuti con i bergamaschi avanti di tre reti e i toscani di fatto non pervenuti. A spingere la Dea in terra toscana un inarrestabile Gianluca Scamacca, che ritrova la rete in nerazzurro dopo quasi due mesi con una prestazione clamorosa con due gol, due pali e un assist, oltre ad una rete annullata per fuorigioco di Koopmeiners. Scamacca devastante, che fa la differenza in un’Atalanta praticamente perfetta nei primi 50 minuti, finché c’è stata partita, schiacciando fin da subito l’Empoli, squadra che domenica scorsa aveva vinto il derby a Firenze per 2-0, nella propria metà campo, togliendole gioco e ossigeno, sbloccandola dopo cinque minuti con un pregevole gol di tacco del 24enne centravanti romano servito in area da un ottimo Lookman. Dea che ha cercato di chiuderla subito sempre con Scamacca che servito da Koopmeiners ha centrato un palo e si è poi visto annullare la rete del possibile raddoppio per un offside dell’olandese. Che ha raddoppiato alla mezz’ora, su assist smarcante di Scamacca, per una rasoiata di destro imparabile per l’ex Berisha. Poi la ripresa senza storia, con Scamacca che innesca il suo tiro di destro trovando il 3-0 su assist di De Roon al 51’, prima di scagliare al 62’ una saetta che si stampa sulla traversa. Per Scamacca seconda doppietta stagionale dopo quella contro il Monza. Partita chiusa, Empoli che si fa vedere con una discesa di Cambiaghi neutralizzata da un attento Musso, poi via alla girandola del cambi trasformando la mezz’ora finale in un’amichevole con spazio per le seconde linee. Per la Dea terza vittoria in trasferta dopo quelle sui campi di Sassuolo e Verona, seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella di domenica scorsa contro il Genoa. Nerazzurri che salgono a quota 19 punti scavalcando il Napoli e adesso avranno cinque giorni per preparare al meglio la sfida casalinga di sabato pomeriggio contro la capolista Inter. Unica piccola nota stonata, Scalvini costretto a uscire all’intervallo per una lombalgia da valutare da domani alla ripresa degli allenamenti.

Empoli 0 Atalanta 3

Primo tempo: 0-2

Empoli (4-3-3): Berisha 5,5; Ebuehi 5, Walukiewicz 5 (62’ Ismaili 5,5), Luperto 5, Cacace 5; Marin 5 (82’ Bastoni sv), Grassi 5, Maleh 5 (74’ Fazzini 6); Cancellieri 5 (74’ Maldini 6), Caputo 5, Cambiaghi 5 (63’ Gyasi 6).All. Andreazzoli 5,5 Voto squadra 5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6,5; Djimsiti 6,5, Scalvini 6,5 (46’ Toloi 6,5), Kolasinac 7; Hateboer 7, de Roon 7, Ederson 6,5, Ruggeri 6,5 (85’ Bakker sv); Koopmeiners 7 (65’ Pasalic 6,5); Lookman 7 (76’ Muriel 6) , Scamacca 8 (65’ De Ketelaere 6,5). All. Gasperini 7 Voto squadra 7

Arbitro: Massimi 6

Marcatori: 5’ Scamacca (A), 29’ Koopmeiners (A), 51’ Scamacca (A)