Genoa-Atalanta, la Dea punta ad onorare il finale di campionato con nuovi punti. Serata speciale per Gasperini

Bergamo, 16 maggio 2025 – Penultima stagionale per un’Atalanta che ha già chiuso anticipatamente la sua corsa, centrando con 180 minuti di anticipo la qualificazione in Champions League e il terzo posto a quota 71 punti, irraggiungibile per le varie inseguitrici. Dea che vuole onorare questo finale di campionato cercando di conquistare due successi per arrotondare la classifica fino ai 77 punti.

Domani sera alle 20.45 al Ferraris di Genova, contro un Genoa a sua volta già salvo, ci sarà spazio per le seconde linee, per chi ha giocato di meno, da entrambe le parti.

Gara sempre speciale per Gian Piero Gasperini, alla guida del Grifone in due cicli spettacolari, di grandi vittorie, dal 2006 al 2011, portando i liguri dalla B all’Europa, e dal 2014 al 2016, prima del trasferimento a Bergamo. Per lui ci saranno i soliti applausi di sincera gratitudine dal popolo genoano.

Serata da ex anche per Mateo Retegui, lo scorso anno in maglia rossoblu nella sua prima stagione italiana, con 9 gol tra campionato e coppa Italia in 31 giornate. Altro ex di turno sarà Zappacosta, mentre sarà in tribuna l’infortunato Scamacca, in maglia rossoblu’ quattro anni fa.

Dea che dovrebbe dare spazio ad alcuni giocatori meno utilizzati in questi ultimi mesi, da Ibrahim Sulemana, l’eroe di lunedì sera contro la Roma, ai vari Brescianini e Samardzic, oltre a Kossounou che rimpiazza l’infortunato Kolasinac in questo finale di campionato. Possibile spazio anche per Daniel Maldini, finora mai titolare, dati i problemi infiammatori al tendine d’Achille per Ademola Lookman, che dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Sulemana, Ruggeri; Samardzic: Maldini, Retegui. All. Gasperini.

Dove vederla in tv: diretta su DAZN sabato dalle 20.45