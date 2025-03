Tegola Atalanta, si ferma Stefan Posch per una lesione muscolare al bicipite femorale

Bergamo, 6 marzo 2025 – Brutte notizie per la difesa dell’Atalanta. Si è fermato il 27enne difensore austriaco Stefan Posch, arrivato cinque settimane fa dal Bologna nell’ultimo giorno di mercato: l’ex Hoffenheim ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro. Salterà sicuramente la trasferta di domenica sera sul campo della Juventus e anche la successiva gara casalinga al Gewiss contro l’Inter.Ma lo stop per l’austriaco, che dovrà essere sottoposto ad approfonditi esami diagnostici, potrebbe rivelarsi anche più lungo.

Per domenica a Torino la Dea rischia di non avere nemmeno Isak Hien. Lo svedese, fermo da tre settimane per una lesione muscolare all’adduttore lungo, rimediata alla vigilia della gara di ritorno contro il Bruges, anche oggi ha lavoro individuale. Per lui si deciderà in extremis, probabilmente solo sabato prima della partenza per Torino.

Al momento però Gasperini avrebbe solo tre difensori: i veterani Berat Djimsiti, Sead Kolasinac e il capitano Rafael Toloi, tornato a giocare con continuità nell’ultimo mese e mezzo.Ma senza Hien non ci sarebbero cambi difensivi in panchina, se non adattando da difensore De Roon o Ruggeri o chiamando dalla under 23 di serie C un ragazzo, probabilmente Del Lungo, un 2003 già visto in prima squadra nelle amichevoli estive e in una gara di Europa League in Polonia nel dicembre 2023.