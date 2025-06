L’Atalanta spinge per chiudere la trattativa con il Southampton. Sulemana agli ultimi metri: affare fatto a 18 milioni

Accelerata atalantina per Kamaldeen Sulemana, 23enne attaccante del Southampton con cui sono in corso trattative ben avviate. I Saints, dopo la retrocessione in Championship, devono vendere e abbassare il monte ingaggi: la prima richiesta economica per l’esterno offensivo ghanese era intorno ai 25 milioni, poi scesi a 20. La Dea avrebbe proposto 14 milioni più bonus, le parti si stanno avvicinando e si può chiudere a 18, con il giocatore che non ha fatto mistero di gradire la destinazione Bergamo, sia per giocare per la prima volta la Champions, sia per ritrovare il tecnico Ivan Juric che lo ha valorizzato al Southampton.

All’Atalanta il secondo Sulemana (connazionale e omonimo del centrocampista nerazzurro Ibrahim, ma senza essere parenti) interessa a prescindere o meno dalla futura possibile cessione di Lookman: il ghanese classe 2002 arriverebbe per avere un’opzione offensiva ulteriore, portando la sua fisicità nell’uno contro uno. Pur senza grandi doti realizzative: 14 gol in 43 partite in Danimarca nel biennio formativo con il Nordsjaelland, 6 gol e 4 assist in 47 gettoni nella Ligue 1 francese dove è esploso ventenne nel Rennes. Dal gennaio 2023 nel Southampton, con l’altalena tra Premier League e Championship, con 74 presenze con 4 gol e 7 assist: nell’ultima stagione in Premier per lui 26 presenze con un gol e 2 assist. Se arriverà alla Dea sarà un suggeritore più che un finalizzatore. Intanto il Napoli bussa, oltre che per Lookman, anche per Scalvini.

Fabrizio Carcano