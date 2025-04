Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A nel mirino dei top club europei

Ventiquattro gol in 32 partite di campionato, giocando appena 2060 minuti, con una rete segnata ogni 85 minuti. Sono le cifre del capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui, ventisette sigilli stagionali con i tre realizzati in Champions. L’azzurro classe ‘99 è l’oggetto dei desideri dei top club europei. Lo vogliono in Premier League. E lo cerca la Juventus dove il ds Giuntoli vorrebbe rifondare puntando, nonostante il flop di Koopmeiners, sui gioielli atalantini: da Ederson a Lookman, richiesti dal calcio britannico. L’Atalanta, a un passo dalla qualificazione in Champions, con annesso introito da una sessantina di milioni, non ha bisogno di fare cassa e nessuna intenzione di smobilitare. Ma la filosofia del club nerazzurro è vendere se arriva l’offerta giusta. Con un regola ferrea: è sempre la Dea a dettare il prezzo e a decidere. Per cui anche per Retegui dipenderà dall’offerta: minimo 50 milioni, anche 60 se arriverà ai 30 gol stagionali. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per trovare soluzioni in caso di cessione di Ederson (sono monitorati Frendrup del Genoa e Anjorin dell’Empoli) e Lookman, mentre nel caso di partenza di Retegui l’alternativa sarebbe già pronta in casa: da luglio tornerà Gianluca Scamacca, 19 gol la scorsa stagione, fermo quest’anno per l’infortunio al crociato ad agosto e al tendine a febbraio.

Fabrizio Carcano