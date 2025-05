Atalanta, il record di Marco Carnesecchi: 13 partite di campionato senza prendere gol

Bergamo, 5 maggio 2025 – Un altro record per l’Atalanta. Stavolta non realizzativo, ma l’esatto contrario. Tredici domeniche senza prendere gol, tredici domeniche di clean sheet, guanti puliti, non macchiati da nessun gol subito. Mantenendo la porta inviolata anche ieri a Monza il portiere nerazzurro Marco Carnesecchi - autore all’U-Power Stadium di una prestazione straordinaria, l’ennesima in questa sua stagione clamorosa - ha stabilito un nuovo record atalantino, quello della porta imbattuta per 13 partite di campionato. Il precedente primato apparteneva ad Andrea Consigli, che nella stagione 2011-12 riuscì a tenere inviolata la porta atalantina per 12 domeniche. Record che peraltro Carnesecchi potrebbe ampiamente ritoccare, portandolo a 14 o 15 o addirittura fino a 16, se non dovesse prendere gol nelle prossime tre gare in casa contro la Roma e il Parma e in mezzo la trasferta in casa del Genoa. “Carnesecchi è stato bravissimo sempre, è cresciuto tanto”, lo ha elogiato il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, che lo ha lanciato titolare nel dicembre 2023, a soli 23 anni, preferendolo al più esperto argentino Juan Musso. In questo campionato Carnesecchi ha subito solo 30 gol in 32 gare giocate, tenendo una media inferiore al gol incassato a partita.