Atalanta ad un passo dallo svincolato Rui Patricio per sostituire Juan Musso

Bergamo, 25 agosto 2024 – L’Atalanta sta per chiudere con lo svincolato portiere Rui Patricio come sostituito per Juan Musso ormai ad un passo dall’Atletico Madrid. L’estremo difensore argentino si trasferirà ai Colchoneros con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni.

Al suo posto, come riserva del titolare Carnesecchi, arriverà l’esperto 36enne portiere portoghese, per dieci anni guardiano dei pali allo Sporting Lisbona, poi per tre anni al Wolverhampton e quindi per un triennio alla Roma di Mourinho con cui ha collezionato 96 presenze in serie A.

Da uno svincolato ad un altro, con la Dea vicina a chiudere già nei prossimi giorni anche con il 36enne colombiano Juan Cuadrado, 15 stagioni in serie A con Lecce, Udinese, Fiorentina, Juventus e nell’ultima stagione all’Inter, laterale duttile a centrocampo e sulle corsie. Due possibili colpi a costo zero sempre più vicini, per allungare la panchina nerazzurra con due calciatori di altissima esperienza, due calciatori svincolati che saranno fondamentali in allenamento e avranno un ruolo da riserve di qualità.