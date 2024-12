Bari-Cesena 1-0, ai bianconeri non passa il mal di trasferta

Bari, 7 dicembre 2024 – Il mal di trasferta non passa. Per il Cesena arriva il secondo ko consecutivo lontano dal Manuzzi. Così al Bari basta una rete di Dorval per battere la squadra di Mignani e soffiargli il quinto posto.

Decisivo poco dopo la mezzora il colpo di testa dell'esterno franco algerino che insacca un pallone ottimamente lavorato da Novakovic sulla destra.

Il Cesena non molla, ci prova e ci riprova con il Bari che chiude tutti gli spazi. Episodi per un pareggio ci sono, eccome. I bianconeri possono recriminare sia sulla rete realizzata da Ciofi dove l'assistente di linea sbandiera un fuorigioco inesistente di Shpendi che, però, la palla neppure la tocca.

Ci prova, ma non ci arriva.

Il Var sancisce comunque il fuorigioco.

La seconda occasione in cui i romagnoli hanno ragione di lamentarsi e stavolta senza dubbi avviene nella ripresa con un mani clamoroso a braccio largo in area di Lella, l’arbitro non assegna il rigore e il var non interviene.

Così per la seconda volta il Cesena non va in gol (era successo solo nel pareggio a reti inviolate di Palermo) e torna a casa da una trasferta ancora senza punti (fin qui fuori dal Manuzzi ne ha portati a casa solo 5 frutto di due pareggi e un successo, quello di Cittadella).

Il tabellino

Bari 1

Cesena 0

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Olivieri (38' st Tripaldelli), Benali, Maita, Dorval (38' st Favasuli), Falletti (18' st Lella), Lasagna (31' st Sibilli), Novakovich (31' st Favilli). A disp.: Pissardo, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Manzari, Simic, Saco. All.: Longo.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann, Ciofi, Prestia, Mangraviti, Adamo (32' st Celia), Calò, Bastoni (12' st Tavsan), Donnarumma (12' st Ceesay), Berti (32' st Chiarello), Antonucci (20' st Kargbo), Shpendi. A disp.: Pisseri, Curto, Piacentini, Pieraccini, Francesconi, Mendicino,Van Hoojdonk. All.: Mignani.

Arbitro: Santoro di Messina.

Reti: Dorval al 33' pt

Note: ammoniti Bastoni, Adamo, Kargbo, Mantovani, Calò, Benali; spettatori 14.696, 341 dei quali arrivati da Cesena; angoli 4 a 1 per il Cesena ; recupero 1' e 4'.