Dopo i due ko di fila. Il tecnico francese. Hutter chiede scusa

Quasi negli stessi giorni in cui Vincenzo Italiano col suo Bologna ha inanellato le due vittorie con Cagliari e Lecce il Monaco di Adolf Hutter ha incassato due sconfitte: domenica l’1-2 raccolto sul campo del Nizza e sabato lo 0-1 in casa con l’Angers. Un ko, quello di sabato, che ha portato a 6 i punti di distacco dalla capolista Psg, vittoriosa per 1-0 col Lens.

Clima teso in queste ore in casa Monaco, con il tecnico Hutter che dopo il ko di sabato ha recitato un pubblico mea culpa: "Con l’Angers è mancato tutto: è stata la nostra peggior partita della stagione. Dovremo analizzare il perché, ma intanto chiediamo scusa ai nostri tifosi".