Il figlio di sinisa si occupera’ di scouting. Un altro Mihajlovic nel calcio. Dusan nell’agenzia di Lucci

Miroslav lavora per costruirsi una carriera in panchina, sulle orme del padre. Ma pure Dusan sogna una carriera nel mondo del calcio: Dusan di cognome fa Mihajlovic, è il fratello di Miro e da ieri è ufficialmente entrato a far parte della World Soccer Agency di Alessandro Lucci e Alessandro Lelli, che hanno gestito anche gli interessi di Sinisa quando era alla guida del Bologna. "Sono molto contento di entrare a far parte di una delle agenzie più importanti a livello internazionale – ha scritto Dusan sui social –. Il calcio è nella storia della mia famiglia ed è ancora più speciale essere qui per via del legame che univa mio padre Sinisa ad Alessandro Lucci". Dusan, nato nel 2002, parte col ruolo di scout: girerà i campi per visionare giocatori e redimere relazioni sugli assistiti dell’agenzia e di calciatori che potrebbero entrare a farne parte. In casa Bologna, Calafiori e Karlsson sono assistiti da Lucci.