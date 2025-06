L’attaccante svizzero è voluto pure da Crystal Palace e Borussia. Offerta alternativa per Ndoye. Nel caso piace Van Bommel

Non solo Beukema e Lucumi, nell’occhio del ciclone: pure Erlic è in uscita e il Bologna continua a marcare Ghilardi (22) del Verona e Idzes (24) del Venezia, con il primo in realtà preso in considerazione anche come ‘pedina low cost’ qualora la dirigenza non dovesse arrivare alle prime opzioni per il sostituto di Beukema. Ma il mercato rossoblù passa pure da un esterno d’attacco, vista la probabile partenza di Ndoye. Forse non verso Napoli. Il diesse Manna, stando a quanto filtra dalla piazza partenopea, avrebbe fatto un ultimo tentativo per arrivare allo svizzero: troppi i 50 milioni richiesti dal Bologna, ma l’uomo mercato del Napoli ha pensato a una soluzione alternativa.

Ovvero: prestito oneroso da 25 milioni, con obbligo di riscatto da 20 tra un anno. Il motivo? Il Bologna deve una percentuale sulla futura rivendita del 15 per cento al Basilea, che però, in caso di prestito, sarebbe dovuta sull’ammontare del riscatto: ergo, qualora una squadra pagasse 50 milioni Ndoye, il Bologna incasserebbe puliti 24,5 milioni, con la formula proposta del Napoli, seppur su un totale di 45 milioni, i rossoblù ne incasserebbero puliti 41,5. C’è un però: che nell’immediato ne vedrebbe solo 20, troppo pochi, motivo per cui è arrivato un rifiuto alla proposta e il Napoli potrebbe allentare la presa su Ndoye, sul quale ci sono Crystal Palace e Borussia Dortmund.

Il Bologna ha in Ruben Van Bommel (20) uno dei nomi in cima alla lista per la sostituzione: l’Az, per ora, tratta per non meno di 20 milioni, troppi per i rossoblù che temporeggiano e sondano pure altre piste. Una è quella Filip Kostic (32), in uscita dalla Juventus e ha ricevuto richieste di informazioni pure da Atalanta, Roma e Besiktas: il club dal quale è in uscita Ciro Immobile. Domani scadrà poi la clausola di recompra di Fabbian da parte dell’Inter: il giocatore è destinato a diventare rossoblù a tutti gli effetti. Lazio e Fiorentina sono sulle sue tracce, il Bologna è su quelle di Suslov (23) in caso di partenza, mentre in mediana i nomi caldi per il post Pobega, rientrato al Milan portano a Nicolussi Caviglia (24) del Venezia, Mandragora (27) della Fiorentina e Salvatore Esposito (24) dello Spezia.

Marcello Giordano