"Buon punto, ma potevano essere anche tre"

Dalla trasferta sul campo "Claudio Tomei" di Sora il Fossombrone riporta a casa un punto ampiamente meritato e con esso una nuova iniezione di fiducia per il proseguo di un campionato difficile ma sempre più da gustare. "Siamo partiti benissimo – dice il giorno dopo il match l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili – creando nel primo tempo due-tre occasioni importanti e non concedendo niente ai nostri avversari. Poi sul finire del tempo su un presunto fallo di mano abbiamo subìto il rigore e chiuso il tempo in svantaggio. Nel secondo tempo non era facile scardinare il Sora che giustamente si difendeva e ripartiva in contropiede. Ma con pazienza non abbiamo mollato e abbiamo trovato la rete con Conti sugli sviluppi di una palla inattiva. Nel finale sia noi che il Sora abbiamo avuto l’occasione per vincere la partita che tutto sommato è finita in un giusto pareggio ma con il rammarico di non aver capitalizzato l’ottimo primo tempo".

Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore sportivo Pietro D’Anzi: "È stata una partita dai due volti: dopo aver effettuato un buon primo tempo, dimostrando una padronanza quasi assoluta del campo, dando l’impressione che da un momento all’altro potevamo segnare, alla prima occasione da parte loro sul finire dei primi quarantacinque minuti di gioco su un nostro sbagliato disimpegno abbiamo subito un calcio di rigore al quanto dubbio. Il secondo tempo invece, è stato a loro favore, noi invece di reagire, abbiamo accusato il colpo, con un calo fisico mentale di alcuni giocatori. Comunque siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio in una partita che col passare dei minuti si faceva sempre più complicata, giusto comunque il pareggio finale e buon punto. Concludo dicendo che c’eravamo illusi con una bella prestazione il primo tempo dando l’impressione di essere superiori, poi invece nella seconda parte della partita inaspettatamente siamo calati e abbiamo sofferto rischiando il raddoppio in più di un un’occasione. Alla fine va bene cosi, ci portiamo a casa un buon punto".

Nel prossimo turno il team del presidente Nardini ospiterà al ‘Bonci’ di Fossombrone la Sambenettese. Due squadre posizionate nei quartieri dell’alta classifica con gli stessi punti (8). Buone notizie vengono anche dalla formazione della Juniores Nazionale che è stata in grado sabato scorso per la terza giornata del girone d’andata di battere per 4 a 0 la Fermana grazie ad un gol di Pucci e una tripletta di Beciani.

Amedeo Pisciolini