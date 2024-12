Calcio serie C. Gubbio tra bilanci e mercato. Caccia a un nuovo attaccante

GUBBIO – Il 2024 è ormai agli sgoccioli e per il Gubbio è tempo anche di bilanci. Impossibile non notare l’enorme differenza tra la passata stagione e quella attuale: una serie di scelte più o meno discutibili unite ad una imprescindibile dote di sfortuna hanno portato i rossoblù in una situazione che visto anche il buon avvio era difficile preventivare. Ma piuttosto che guardarsi indietro è meglio proporsi con fiducia al futuro, che potrebbe riservare non poche sorprese.

La squadra si trova al momento in piena pausa natalizia e sta sfruttando questo periodo di stop del campionato per poter azzerare mentalmente quanto successo finora e lavorare nel miglior modo possibile agli ordini di mister Fontana, che piano piano sta cercando di far filtrare i propri concetti tattici e non solo ai propri giocatori. Va da sé che in questo processo è fondamentale il recupero di certi elementi, su tutti Di Massimo che sta smaltendo le ultime scorie dell’infortunio rimediato lo scorso 25 agosto nella prima gara del campionato.

A questo discorso si lega a doppio filo anche quello relativo al calciomercato. Negli ultimi anni è stato infatti palese come tante squadre siano passate da situazioni scomode e delicate ad altre ben più idilliache, proprio grazie ad una oculata e attenta sessione invernale di calciomercato, che permette di adeguare la squadra alle richieste del tecnico da poco arrivato e di soddisfare anche alcune esigenze dei calciatori.

Oltre ai "baby" Conti (2006) e Mancini (2007), già adocchiati da alcune società di Serie A e B, una pedina importante potrebbe essere anche Alessandro Tozzuolo. Il classe 2002 è in scadenza di contratto e da tempo si rincorrono voci su un suo rinnovo, che però da tempo è in fase di stallo. Per quanto riguarda i movimenti in entrata in questi mesi è emersa la difficoltà del Gubbio a trovare il gol, motivo per cui la società potrebbe essere alla ricerca di un attaccante.

Federico Minelli